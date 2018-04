S kolesom po poteh treh velikih brkačev

Brkati vodniki pod režisersko taktirko

Gre za nekaj popolnoma novega tako pri nas kot v svetu, pravi direktorica Turizma Ljubljana Petra Stušek.

Bogata bera svetovno znanih brkačev

Organizatorji dogodka oziroma sodelujoči v projektu; z leve Anže Zevnik, direktorica Turizma Ljubljana Petra Stušek, Neja Petek in Petra Goneli iz Nea Culpe ter frizer Robert Štamcar iz Uredništva pričesk Robert

45

evrov stane tri ure in pol dolga Brko tura.

Tudi za brke je treba skrbeti

Za brke je treba skrbeti kot za lase, pravi ljubljanski brivec in frizer Robert Štamcar. Tako jih je treba redno umivati s šamponom in balzamom, mazati s kremicami, uporabljati gel, če želimo zavihane brčice... Poseben tretma zahteva tudi brada, kot lase pa je treba, če želijo moški biti modni in skriti svojo osivelost, brke tudi redno barvati.

LJUBLJANA – »si je pred evropskim prvenstvom v košarki pustil brke in zmagal. Jaz si puščam brke, tako kot, da bi imel več sreče pri ženskah,« je na začetku predstavitve novosti na slovenskem turističnem zemljevidu orisal igralec. Še prej se je na brivskem stolu – mimogrede, brivski stol je predhodnik zobozdravniškega stola – iz prejšnjega stoletja pustil očediti znanemu ljubljanskemu frizerju in brivcuiz Uredništva pričesk Robert. Turizem Ljubljana je namreč v sodelovanju z Neo Culpo, agencijo za marketing, pripravil povezovalno in inovativno Brko turo oziroma Moustache tour. Gre za pripoved o treh velikih umetnikih, pisatelju Ivanu Cankarju, slikarjuin arhitektu. Kot je bilo slišati na predstavitvi novega projekta, bo ta turistom na prav poseben način predstavil tako značaj Slovencev kot znamenitosti Ljubljane.Seveda to ne pomeni, da so na Brko turi ženske izvzete. Brki so vedno nekje v notranjosti, treba jim je le pustiti, da pospešijo našo domišljijo, so navajali organizatorji. In za kaj pravzaprav gre? »Brki so bili vedno sinonim za zanimivost. In tokrat Ljubljano začnemo spoznavati drugače, gre za nekaj inovativnega, ko gostje sooblikujejo turo in niso zgolj pridni poslušalci klasičnih vodnikov, hodečih leksikonov,« je poudarila direktorica Turizma Ljubljana. Nekaj novega tako na evropski kot svetovni ravni, ko ima tura tudi svojega scenarista in režiserja.»Strateški cilj je, da v letu kulturne dediščine povezujemo kulturo in kulturne institucije s turizmom, to pomeni, da pridejo turisti v Ljubljano zaradi kulture. Na ta račun bi lahko tu bivali dlje in tudi več trošili, poleg tega gre za resnično zabaven koncept,« je še dodala Stuškova. Kreatorka ideje jeiz Agencije za marketing Nea Culpa, ki je poudarila, da je izhodišče projekta v tem, da najdemo brke v sebi in »sledimo sanjam, kot so to počeli naši trije veliki vizionarji in umetniki. Dejstvo je, da ti trije brkači v bistvu predstavljajo značaj Slovencev, zakaj denimo tako radi lezemo v klanec.« Plečnika je tako odlikovala discipliniranost, Cankarja boemskost in Jakopiča karizma, vsi trije pa so veliki vizionarji. »Ko jih postavimo v vlogo treh brkačev, se ogled Ljubljane, kjer so Plečnikova, Jakopičeva in Cankarjeva zgodba prepletajo, spremeni v fantastičen potep, ki vodi tako mimo ikoničnih znamenitosti Ljubljane kot do še neodkritih kotičkov,« so poudarili organizatorji.Od včeraj je tako turistom v Ljubljani na voljo Brko tura s kolesom, ki traja tri ure in pol, po mestu pa vas bo vodil posebno za to izobražen brkati vodnik. »Nismo izbirali samo moških, je pa res, da so se prijavili samo moški, tako da imamo trenutno šest brkatih vodnikov,« je še dodala Stuškova.Turiste bo pot peljala od Plečnikove sobe in hiše, ki je videti, kot da jo je slavni arhitekt ravnokar zapustil, do Narodne galerije, Cankarjeve sobe in peš vzpona na Rožnik, kjer bodo obiskovalci poskusili slovensko potico, Cankarjevo skodelico kave in tudi oplemeniten Ivanov čaj, ki bo dišal po rumu. Cilj je slediti umetnosti in umetnikom, saj, kot je dejal že Jakopič, bi bil človek »brez umetnosti pohabljen kakor tiger brez krvoločnosti«.»Svet je veliko bolj brkat, kot si mislimo,« je povedala Neja Petek, saj med svetovno znanimi brkači najdemo takokotin slikarjakot tudi slovenskega igralca»Gre za resnično dramaturško dobro, inovativno zgodbo, ki povezuje tako umetnike kot kulturne institucije. Tura, ki ima scenarista in režiserja, je umetnost že sama po sebi, in v tem smo prvi v Evropi,« so še dodali organizatorji.Stuškova je še pojasnila, da gre za velik izziv, ki kaže značaj Slovencev, vodenje pa ima osebno noto: »Tura je butična, tudi ekskluzivna, saj bo vodenje enkrat na teden, in sicer ob petkih, in bo organizirano za samo sedem gostov oziroma turistov.« Zainteresirani se morajo prej prijaviti, in sicer na ljubljanskih turističnih točkah, kot sta denimo Turističnoinformacijski center ali spletna stran vizitljubljana.com. Cena kolesarske brkate dogodivščine je 45 evrov, vanjo pa so vključeni kolo, vodenje ter potica in Cankarjeva skodelica kave ali oplemenitenega čaja.