Ropot in tresenje jim ne dasta spati

Mislila, da je potres

Stanovanjski objekt na Delavski 18 stoji na tem mestu od leta 1925, EMO Orodjarna je prvo halo postavila leta 1977.

Javne razgrnitve še ni bilo

Tak je pogled z oken, na šotore.

208

delavcev zaposlujejo v EMO Orodjarni.

CELJE –iz večstanovanjskega objekta v Delavski ulici 18 nam je potožil, da so tamkajšnji stanovalci vse bolj nesrečni. Odkar podjetje EMO Orodjarna nenehno širi proizvodnjo, nimajo več miru. Nevzdržno je zadnjih osem let, odkar naj bi podjetje, brez ustreznih dovoljenj, tako trdijo stanovalci, postavilo večje šotore in kupilo stiskalnico, ki povzroča hrup, ko deluje, pa se trese vsa stavba. Večkrat so se že obrnili na Mestno občino Celje (MOC), razna ministrstva in inšpekcije, a za zdaj brez uspeha. Eni se izgovarjajo na nepristojnost, od drugih odgovorov sploh ni. »Še več, srečali smo se celo z neupravičeno obtožbo inšpektorja za delo, češ, da smo dali lažno prijavo, zato nam je zagrozil z denarno kaznijo,« pravi Plavčak. A okoli sto stanovalcev se s Plavčakom strinja.nam je povedala, da pred petimi leti, ko se je priselila v podnajemniško stanovanje, za te težave ni vedela. Ko se je stavba prvič močno stresla, je mislila, da je potres, in že stekla po hodniku. »Soseda pa me je ustavila in rekla, da ni potres, temveč v sosednjem podjetju delajo in se zato vse tako trese,« pove Žumerjeva. Inšpektorji so resda prišli, opravili meritve, a odstopanj in kršitev niso zaznali. Stanovalci trdijo, da jih tudi niso mogli, saj je v času meritev najhrupnejša stiskalnica mirovala. V imenu stanovalcev je dopis gradbeni inšpekciji poslalo tudi podjetje Domplan, ki so upravniki stavbe, in prosilo, naj ukrepajo v skladu s svojimi pooblastili, saj stanovalce zaradi tresljajev, ki že načenjajo statiko, upravičeno skrbi za varnost.V EMO Orodjarni, kjer zaposlujejo 208 ljudi, socialno varnost pa zagotavljajo še vsaj štirikrat toliko ljudem, nam povedo, da prvi proizvodni obrat na tem območju stoji od leta 1974. »Za vse obnovljene in zgrajene nepremičnine imamo vsa gradbena in uporabna dovoljenja. Med prvimi v občini smo pridobili standard ISO 9001 in okoljski standard ISO 14001, ki ju redno obnavljamo. Zadnjo presojo smo imeli letos, za to, da bi ohranili oba omenjena in druge ISO standarde, pa smo bili primorani pokriti že obstoječe skladiščne prostore, a v teh ne izvajamo nobene proizvodne dejavnosti. Imamo pa vizijo, da bi se širili na vzhod, proti cinkarni, in smo na občino dali predlog za izdelavo novega Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN), ker si želimo proizvodno dejavnost širiti,« odgovarjajo v EMO Orodjarni. In še, da imajo s stanovalci Delavske 16 in 18 korektne odnose, skrbijo tudi za urejenost in čisto okolico. A stanovalci so kljub vsemu prizadeti, saj naj bi izgubili več lesenih garaž, posledično je njihovo dvorišče vse manjše.Na MOC odgovarjajo, da so na pobudo podjetja EMO Orodjarna leta 2016 res pristopili k pripravi OPPN z namenom določitve prostorskih izvedbenih pogojev za gradnjo novih objektov za proizvodnjo na vzhodnem delu obstoječih.»Ker je skladno s prostorsko zakonodajo prostorske izvedbene pogoje treba določati znotraj enote urejanja prostora, so na območju določitev teh vsa zemljišča znotraj kareja 3, ki zajema območje med Delavsko cesto 4, Kidričevo ter Delavsko ulico 16 in 18. Ta prostor je na podlagi prostorskega plana opredeljen kot območje proizvodnih, servisnih in gospodarskih dejavnosti ter zaščiten kot profana stavbna dediščina, ministrstvo za okolje in prostor pa je v postopku priprave in sprejemanja OPPN izdalo odločbo, da zanj ni potrebna celovita presoja vplivov na okolje. Osnutek OPPN še ni bil javno razgrnjen, ko bo, bo v postopek vključena tudi javnost. Stanovalci bodo torej lahko podali pripombe na predvidene posege, strokovna služba jih bo proučila in se do njih opredelila,« pravijo na MOC.Priznavajo, da so se stanovalci Delavske ulice 16 in 18 že večkrat obrnili nanje in potožili, da se v proizvodnih objektih, ki mejijo na njihovo lastnino, izvajajo dejavnosti, ki povzročajo tresljaje in puščajo vidne poškodbe tudi na objektu. »Svetovali smo jim, naj poskušajo razrešiti nesoglasja sporazumno, če to ne bo mogoče, pa naj se obrnejo na inšpektorat za okolje in prostor, ki je za to pristojen. In še, da se z OPPN, ki je v pripravi, ohranja določilo trenutno veljavnega prostorskega akta, da je mogoča tudi sprememba namembnosti objekta Delavska 16 in 18 v različne poslovne dejavnosti. »Stanovalci so nas seznanili, da so potekala pogajanja med podjetjem in etažnimi lastniki o morebitnem odkupu stanovanj, kar bi bila edina prava rešitev z vidika možnosti nadaljnje širitve gospodarske dejavnosti. Z rezultatom pogajanj nismo seznanjeni,« še pravijo na celjski mestni občini.