Rekordne temperature: kaj bo šele poleti?

LJUBLJANA – Slovenijo v zadnjih dneh prav prijetno boža sonce. Živo srebro se vztrajno dviguje in ponekod je že aprila preseglo oznako za 30 stopinj Celzija. Arso sporoča, da so »v preteklih dneh na nekaterih merilnih mestih z daljšim nizom meritev izmerili rekordno visoko temperaturo zraka v aprilu. Na Letališču Portorož je bilo 19. aprila 28,2, v Dobličah pri Črnomlju včeraj 30,1 (samodejna postaja) in v Novem mestu 28,9 (izenačen rekord).«



V tem tednu priporočamo dežnik, saj nas čaka nekaj neviht: za danes in četrtek je izdano rumeno opozorilo za celotno državo, z izjemo Primorske, medtem ko bo konec tedna lepo vreme in dnevne temperature do 25 stopinj.