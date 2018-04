LJUBLJANA – Jutri med 6. in 18. uro bo po vsej Sloveniji potekal maraton nadzora hitrosti. Trajal bo do vse do nedelje.



»Svoje aktivnosti bomo policisti še posebej okrepili to sredo, ko bo, tako kot v večini evropskih držav, tudi v Sloveniji potekal maraton nadzora hitrosti,« prek spletne strani sporoča policija.



Z radarji bodo tako v sredo lovili voznike na več kot 600 lokacijah po Sloveniji. Kje natančno, preveriti v priponki.