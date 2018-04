Pripravite se: v dežju še veliko drugih delcev

LJUBLJANA – Slovenijo so od zahoda in juga zajele padavine, ki bodo po napovedih vremenoslovcev ponoči pogostejše, lahko tudi zagrmi. Deževno vreme je napovedano do vključno torka, vse do takrat pa bo v dežnih kapljah spet precej puščavskega prahu, je Agencija RS za okolje objavila prek Twitterja.Nad osrednjim Sredozemljem je plitvo ciklonsko območje. Z vetrom južnih smeri priteka nad naše kraje topel in vse bolj vlažen zrak, trenutno vremensko sliko pojasnjujejo na agenciji za okolje.V ponedeljek bo tako pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Predvsem popoldne in zvečer bodo ob nevihtah možni nalivi. Tudi v torek bo pretežno oblačno s krajevnimi padavinami. Za sredo pa vremenoslovci že napovedujejo delno jasno in spet toplejše vreme, ki naj bi se nadaljevalo tudi nekaj dni zatem.