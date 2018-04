Pripravite poletna oblačila, temperature bodo visoke

Visoke temperature

Temperature se bodo popoldne gibale okrog 30 stopinj. FOTO: Neurje.si

LJUBLJANA – Po kratki osvežitvi smo se zbudili v sončno soboto. Danes bo sprva pretežno jasno, sredi dneva in popoldne ponekod občasno zmerno oblačno, ponekod pa bo zapihal tudi veter južnih smeri. Popoldne predvsem v hribovitih krajih ni izključena kakšna manjša ploha, najvišje dnevne temperature pa bodo od 23 do 28 stopinj Celzija.V nedeljo zjutraj in dopoldne bo delno jasno, popoldne pa se bo nekoliko pooblačilo. Popoldanske plohe bodo malo verjetne. Ponekod bo čez dan pihal južni do jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 14, najvišje dnevne od 22 do 26, na vzhodu do 28 stopinj.V ponedeljek bo na zahodu spremenljivo oblačno, že zjutraj bodo ponekod krajevne plohe in nevihte, ki se bodo dopoldne lahko pojavljale tudi do osrednje Slovenije. Popoldne bo več sončnega vremena, možna bo še kakšna ploha. Vzhodneje bo delno jasno s kakšno kratkotrajno popoldansko ploho. Pihal bo jugozahodnik. Nekoliko manj toplo bo.