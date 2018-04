Pripravite kratke rokave, prihaja sončno in toplo vreme

LJUBLJANA – »Danes bodo še nastajale krajevne plohe, od jutri do konca tedna pa pričakujemo sončno in za ta čas dokaj toplo vreme,« so zapisali pri agenciji za okolje.



Krajevne padavine, predvsem plohe, bodo danes do večera ponehale. Pretežno oblačno bo, najvišje dneve temperature bodo od 16 do 21 stopinj.



Po oblačnosti in padavinah pa se že jutri obeta izboljšanje. Ponoči se bo od severozahoda zjasnilo, le v vzhodni in južni Sloveniji bo občasno še zmerno oblačno. Zjutraj bo od 7 do 12 stopinj, čez dan pa se bo živo srebro povzpelo vse do 25.



Jasno bo tudi v četrtek in petek. Napovedujejo še, da bo sončno in lepo vreme vztrajalo vse do sobote, v nedeljo pa se bo pojavilo več oblačnosti. Konec tedna, v nedeljo, bodo verjetne tudi krajevne plohe.