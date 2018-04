Pri Šarcu zbrali več kot 2300 podpisov

LJUBLJANA – Lista Marjana Šarca je v torek in danes vložila kandidature za parlamentarne volitve v vseh osmih volilnih enotah. Kot so sporočili iz stranke, so zbrali več kot 2380 overjenih podpisov podpore volivk in volivcev. Za vložitev kandidatne liste sicer stranka ali lista potrebuje tri poslanske podpise ali 100 podpisov volivcev v vsaki volilni enoti.



Stranka bo volivcem ponudila svoje kandidate v vseh 88 volilnih okrajih. Predsednik stranke Marjan Šarec bo kandidiral na domačem terenu, v volilnem okraju Kamnik.



Med prepoznavnimi imeni so nekdanji poslanec Pozitivne Slovenije Brane Golubović, ki bo kandidiral v volilnem okraju Domžale II, nekdanji košarkar Dušan Hauptman, ki bo kandidiral v volilnem okraju Litija, nekdanji predsednik uprave Leka Vojmir Urlep, ki bo kandidiral v volilnem okraju Koper II.



Iz medijskega sveta so na listi novinarka Radia Slovenija Uršula Majcen (volilni okraj Škofja Loka I), nekdanji novinar in urednik na Radioteleviziji Slovenija in POP TV, zdaj pa direktor občinske uprave v Zagorju ob Savi Rudi Medved (volilni okraj Zagorje) ter nekdanji radijski voditelj in strokovnjak za družbene medije Matej Špehar (volilni okraj Vič-Rudnik III in IV).



Na kandidatni listi je tudi glavna inšpektorica na Inšpektoratu RS za delo Nataša Trček (volilni okraj Maribor I), inšpektor za šolstvo Alen Kofol (volilni okraj Radovljica I) ter kamniški svetniki Urban Bergant (volilni okraj Vič-Rudnik II), Igor Žavbi (volilni okraj Žalec I) in Karla Urh (volilni okraj Radovljica II).



Predsednik republike Borut Pahor je predčasne državnozborske volitve razpisal za 3. junij. Volilna kampanja se bo začela 3. maja. V boj za glasove nameravajo številne etablirane in nove stranke. Dosedanje javnomnenjske ankete za zdaj Šarčevi stranki nakazujejo uvrstitev med prve tri stranke po številu glasov, skupaj z SDS in SD.