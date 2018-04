Pretresi v Listi Marjana Šarca: bo odšla k Toninu?

KAMNIK – Občinska svetnica in vodja svetniške skupine LMŠ (Lista Marjan Šarca) Nina Irt je sporočila, da je zapustila Listo Marjana Šarca in bo do konca mandata na sejah občinskega sveta nastopala kot samostojna svetnica.



V obvestilu za javnost je Irtova zapisala: »Sprejemam in spoštujem nekatere odločitve vodstva, žal pa se z nekaterimi ne strinjam, zato je po temeljitem razmisleku čas za moj odhod. Z županom sva se poslovila v korektnem tonu, vendar so najini pogledi na določene zadeve nasprotni in ima seveda vso pravico, da na svoj način vodi zadeve, in je tudi prav, da se jaz umaknem ter nadaljujem svojo novo osebno in poslovno pot. Nove priložnosti čakajo povsod, če jih hočemo sprejeti. Ob tej priložnosti bi se vam rada zahvalila za dosedanje dobro sodelovanje in verjamem, da bodo še možnosti za naše sodelovanje tudi v prihodnosti.« Zanjo ni bilo mesta Marjan Šarec je o tem za lokalne medije dejal: »Najprej je bil lani problem, ker je bila prepričana, da bo predstavnica za stike z javnostjo moje predsedniške kampanje. Sam sem ocenil, da ne bo, saj imam do tega menda pravico. Potem je bilo vse narobe, zdaj pa je hotela kandidirati za poslanko v državnem zboru, pa smo tudi rekli, da ne. To je razlog. Irtova mi je tudi napisala e-sporočilo, da se zahvaljuje, da izstopa ter da bo po pošti poslala še izstopno izjavo, ker je to pogoj za vstop v Novo Slovenijo, in da ji je Tonin ponudil mesto kandidatke za poslanko. Poklical sem Mateja Tonina, ali je to res, vendar mi je dejal, da to ne drži, ampak ga je Irtova sama prosila, nakar ji je včeraj menda povedal, da zanjo mesta tam ni.«