Pred dopustom ne pozabite na evropsko zdravstveno kartico

Bližajo se dopusti in z njimi tudi potovanje v tujih državah. Pri potovanju v tujino moramo poskrbeti za pravočasno naročilo evropske kartice zdravstvenega zavarovanja, ki jo lahko uporabimo v državah članicah Evropske unije (EU), državah evropskega gospodarskega prostora (Islandija, Lihtenštajn in Norveška), Švici, državah s katerimi ima Slovenija sklenjen meddržavni sporazum (BiH, Črna gora, Makedonija in Srbija) in Avstraliji.Kartico si moramo priskrbeti že pred potjo. Naročimo jo lahko na spletni strani ZZZS , preko telefona ali na območnih enotah in izpostavah ZZZS. Naročimo jo lahko tudi z SMS sporočilom na telefonsko številko 031 771 009. V sporočilo zapišemo EUKZZ in ZZZS številko, ki je na kartici zdravstvenega zavarovanja zapisana nad imenom. Sporočilo pošljemo brez presledkov.V EU, evropskem gospodarskem prostoru in Švici pravico do zdravstvene pomoči uveljavljamo neposredno pri zdravnikih in zdravstvenih ustanovah, ki so del javne zdravstvene mreže. V nekaterih državah je treba nekatere storitve tudi doplačati (tako kot zavarovane osebe teh držav). Na zasebnih klinikah pa je treba zdravstvene storitve plačati v celoti.Po vrnitvi v domovino lahko uveljavite povračilo teh stroškov pri območni enoti ali izpostavi ZZZS. Priložiti je treba medicinsko dokumentacijo in originalne račune.