Pozor! Voznike na Hrvaškem kmalu čaka presenečenje

ZAGREB – Popotnikom, ki obožujejo hrvaško morje, se na avtocesti kmalu ne bo več treba ustavljati na hišicah, kjer zaračunavajo cestnino. Tamkajšnji mediji namreč poročajo, da bodo uvedli elektronske vinjete. Kot piše jutarnji.hr, so južni sosedi tik pred naročilom študije o zaračunavanju cestnin na hrvaških avtocestah, novi sistem pa naj bi uvedli do leta 2020.



V igri sta bila dva modela: po prevoženem kilometru ali pa časovni model, kot ga imamo v Sloveniji. Našemu modelu nekateri nasprotujejo, saj da je nepošten, poleg tega je manj ugoden za pobiralce cestnin. Hrvaška se je zato odločila za sistem zaračunavanja po prevoženi razdalji in tudi količini izpustov CO 2 . Ta naj bi bil tudi v skladu z z direktivo Evropske komisije, ki vsem državam EU narekuje uvedbo sistema po prevoženem kilometru in sicer od 1. januarja 2026. Padle bodo hišice Po poročanju Jutarnjega lista načrtujejo uvedbo enega od elektronskih sistemov zaračunavanja, ki se imenuje elektronska vinjeta. Po eni od možnosti, bi uvedli ENC-sistem ali registracijo vozila in zaračunavanje s pomočjo videonadzora. S katerim koli od omenjenih sistemov avtocestne hišice, kjer se zaračunava cestnine, ne bi bile več potrebne. En sistem za celotno EU Če bodo izbrali ENC-sistem, bi to pomenilo, da bi vozilo moralo vsebovati napravo, s katero bi bila mogoča registracija ob vstopu na avtocesto. Sistem pa je smiselno narediti interoperabilen s sistemom EU, saj je cilj doseči, da vozniki z enim sistemom lahko uporabljajo evropsko mrežo avtocest, ne glede na to, kdo je upravitelj in v kateri državi so.



Drugi model, z laserskim čitalnikom in kamerami, ki bi posnele sprednjo in zadnjo stran vozila. Sledi identifikacija, vozniku pa se pošlje račun.