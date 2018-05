Opozorila za Slovenijo. FOTO: Meteo

LJUBLJANA – Za območje Podravja so vremenoslovci izdali rdeče opozorilo zaradi toče. Toča grozi tudi Savinjski, rumeno opozorilo pa so izdali za območje Bovca, Gorenjsko, Koroško, Ljubljano in okolico, Notranjsko ter spodnje Posavje. Z oranžno je obarvana Savinjska.Na nalive, plohe in padavine s točo so meteorologi opozarjali že dopoldne. Slabo vreme naj bi se nadaljevalo tudi v soboto. Padavine naj bi se umirile šele v nedeljo, razjasnitev pa lahko pričakujemo šele v ponedeljek.