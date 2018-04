Poslanci spet ‘špricajo‘: do volitev ne bodo delali?

LJUBLJANA – Odbor DZ za izobraževanje bi moral danes obravnavati predlog novele zakona o skupnosti študentov, odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo pa predlog sprememb zakona o političnih strankah. A so obe seji prekinili zaradi obstrukcije večine strank. Oba predloga zakonov bi moral na izredni seji ta teden potrjevati DZ. Na odboru za izobraževanje, znanost, šport in mladino bi morali poslanci odločati o predlogu novele zakona o skupnosti študentov, ki so ga v DZ vložili poslanci Levice, z njo pa naj bi zagotoviti pregledno in demokratično študentsko organiziranje. Odbor o predlogu ni odločal, saj je bil nesklepčen. Obstrukcijo seje so napovedali člani iz vrst SD in Desusa, v SDS in NSi pa zgolj obstrukcijo te točke (obravnavali naj bi še problematiko administrativne preobremenitve urada za mladino). Svojo udeležbo na seji je opravičil tudi poslanec madžarske manjšine Lazslo Göncz. Članom zaželela lepe praznike Miha Kordiš (Levica) je zaradi nesklepčnosti predlagal, naj preostali člani odbora izglasujejo sklep, da odločitev o zakonu sprejmejo na korespondenčni seji. Poslovnik DZ namreč pravi, da če je pri obravnavi točke dnevnega reda na seji delovnega telesa, ki ni sklepčna, navzoča najmanj ena tretjina članov, lahko navzoči člani soglasno sklenejo, da se odločitve sprejmejo na korespondenčni seji. O sklepu, da opravijo korespondenčno sejo, so glasovali, a ni dobil soglasne podpore (en poslanec je bil proti). Predsedujoča odboru Mirjam Bon Klanjšček je zato sejo prekinila, članom pa zaželela lepe praznike.



Napovedana obstrukcija poslanskih skupin SDS, NSi, Desusa, SD in NP je preprečila tudi drugo obravnavo predloga sprememb zakona o političnih strankah na odboru za notranje zadeve. S tem so poslanci tudi preprečili, da bi o predlogih v torek glasoval DZ na izredni seji. So to storili, da lahko še naprej poslujejo nezakonito Prvopodpisani pod predlog sprememb zakona Jani Möderndorfer (SMC) je v izjavi za medije takšno ravnanje pripisal želji omenjenih strank, »da lahko še naprej poslujejo nezakonito, predvsem pa mešetarijo z denarjem, ki je sumljivega nadzora«. Pri tem je izpostavil SDS, ki je po njegovih besedah najel denar, za katerega se ne ve, od kod izvira. Po oceni Mateja T. Vatovca (Levica) obstrukcija obravnave predloga sprememb zakona o političnih strankah očitno kaže, da si nobeden v DZ več ne želi delati in da so že vsi v volilni kampanji. Sam je v izjavi za medije izrazil prepričanje, da bi moral DZ svoje delo opraviti do konca.