Politiki so potrdili: dobili boste več denarja na svoj račun

LJUBLJANA – Državni svetniki so z 12 glasovi za in 15 glasovi proti na javnem glasovanju zavrnili predlog odložilnega veta na novelo zakona o socialnovarstvenih prejemkih, ki zvišuje denarno socialno pomoč. Svetniki so sicer različno ocenjevali upravičenost dviga socialne pomoči, bolj enotni pa so si bili v oceni, da je sprejemanje zakonov naloga DZ.

Prejeli boste 385 evrov Po vladnem predlogu novele bi se znesek minimalnega dohodka oz. denarne socialne pomoči z junijem zvišal z veljavnih 297 na 331 evrov. Levica pa je v DZ uspela z dopolnilom k vladnemu predlogu novele, po katerem bo znesek od začetka junija do konca leta znašal 385 evrov.



Državna sekretarka na ministrstvu za delo Martina Vuk je ob tem pojasnila, da gre za uskladitev zneska z izračunano višino iz leta 2009, po kateri 385 evrov pomeni višino minimalnih kratkoročnih življenjskih stroškov, ki še omogočajo preživetje posameznika.



Na drugi strani pa na ministrstvu za finance po besedah državne sekretarke Saše Jazbec niso naklonjeni noveli, ki pomeni takšen poseg v javne finance. Kot je dejala, namreč to pomeni oddaljitev od poti stabilnosti javnih financ.

Denar bo prišel od postavke za obnavljanje cest Državni svetnik Igor Velov je na seji v imenu predlagateljev veta pojasnil, da ne nasprotuje dvigu socialnih prejemkov, nasprotuje pa načinu, na katerega bi se za to zagotovila sredstva. Kot je dejal, je namreč načrtovano, da bi večino sredstev zagotovili s postavke, načrtovane za obnavljanje cest.