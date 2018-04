Policista odpustili, skladiščnika nagradili

Nekdanji skladiščnik Uroš Smiljić zdaj dela v računovodstvu, predstavlja se kot tajnik. FOTO: 24 ur

Nekdanjega direktorja uprave za policijske specialnosti Roberta Sušanja so takoj odpustili. FOTO: Dejan Javornik

Zaposleni ne moremo verjeti, kako lepo so poskrbeli zanj. Premestili so ga na boljše delovno mesto.

Ne morejo ga odpustiti

Smiljić je obdolžen sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje. FOTO: Leon Vidic

AFP Za plačilo naj bi posredoval med zdravniki in bolniki ter urejal hitrejše operacije. FOTO: Leon Vidic

Uroša Smiljića so oktobra 2016 pridržali v kriminalistični preiskavi zaradi suma več korupcijskih dejanj, odredili so mu hišni pripor. Očitali so mu, da je za plačilo ljudem urejal hitrejše operacije in termine pri zdravnikih. Poleg Smiljića je obdolženih še 12 fizičnih oseb in dve pravni osebi. Preiskava je potekala v UKCL in na onkološkem inštitutu, poleg tega je bil v UKC tudi suspendiran. Hišni pripor in suspenz sta se iztekla januarja lani in takrat ga je na UKC čakalo novo delovno mesto, ne več v skladišču, temveč v enoti za evidentiranje sredstev v računovodski službi. A na delovno mesto se je vrnil šele nedavno, od januarja lani do jeseni je bil na bolniškem dopustu.

LJUBLJANA – ​Že dobro leto in pol mineva od ene največjih zdravstvenih afer, preskakovanja čakalnih vrst na ljubljanskem univerzitetnem kliničnem centru (UKCL), ki jo je zakuhal skladiščnik. A medtem ko so dva policista, ki sta se ujela v prisluhe kriminalistov, takoj odpustili, je glavni akter še vedno zaposlen v UKC. Čeprav je notranja revizija lani pokazala, da je bila njegova zaposlitev sporna, saj je do nje prišel na nenavaden način, naj bi bil nekdanji skladiščnik, ki se je nekaterim celo predstavljal kot pomočnik takratnega generalnega direktorja(v resnici je bil njegov prijatelj), celo nagrajen z višjim položajem, pravijo nekateri zaposleni v UKCL, ki nočejo biti imenovani.»Smiljića so premestili v službo za evidentiranje sredstev, kjer je njegova nadrejenanjegova prijateljica, tista, ki mu je že prvič pomagala do službe. V tej službi je zaposlena tudi njegova sestra, ki ga zdaj uvaja v delo. Vse skupaj je kot družinsko podjetje, ves čas skupaj hodijo v skladišče, kjer označujejo novoprispelo opremo,« piše v anonimki, ki je prispela na naš naslov.In še, da se Smiljić vede, kot da se nič ni zgodilo, in celo govori, da mu ne morejo nič dokazati, saj še obtožnice ne morejo sestaviti. Še več, nedavno je po UKCL zakrožila njegova vizitka, na kateri piše, da je zaposlen na tajništvu enote za evidentiranje sredstev, čeprav ta enota sploh nima tajništva.»Zaposleni ne moremo verjeti, da je to res! V UKC skoraj nihče nima vizitk, a on jih naroči 100 komadov. Ta človek si res preveč dovoli. Smiljić spet posluje, samo da je zdaj začel na drugem področju, in sicer z namišljenim delom v tajništvu. Kako lepo so poskrbeli zanj v UKC, premestili so ga na boljše delovno mesto, s še večjimi pooblastili in z vpogledom v vso nabavo osnovnih sredstev. Po vsem tem človek sploh ne ve, ali bi mu lahko še kako bolje ugodili,« je še zgrožen naš sogovornik.Čeprav se sliši precej neverjetno, vse trditve držijo. Na UKCL nam povedo, da postopki še niso zaključeni, zato morajo upoštevati delovnopravno zakonodajo: »V UKCL ne želimo izpeljati postopkov, pri katerih obstaja veliko tveganje, da na sodišču v pravni presoji padejo, in smo potem delavca dolžni sprejeti nazaj na delo, seveda ob plačilu vseh neizplačanih plač in stroškov postopka z obrestmi.«Razložijo nam tudi, da je Smiljić kot računovodski delavec zaposlen v področju za ekonomsko finančno dejavnost – računovodska služba, enota za evidentiranje sredstev, zagotovo pa ne dela v tajništvu, kot piše na njegovi vizitki, ker »na tej enoti uradno ni tajništva. Uvrščen je v 20. plačni razred, neposredno mu je nadrejena Andreja Grum, vodja enote za evidentiranje sredstev.« Na UKC izvemo še, da Tatjana Likar, po naših podatkih njegova sestra, dela na istem oddelku, torej v področju za ekonomsko finančno dejavnost, da pa kadrovska služba od zaposlenih ne sme zahtevati podatkov o sorodstvenih vezeh, saj bi s tem posegli v zakon o varovanju osebnih podatkov.V aferi so ujeli tudi dva policista, nekdanjega direktorja uprave za policijske specialnostiin nekdanjega vodjo pilotov letalske enote policije. Oba sta že mesec po izbruhu afere prejela izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi, njuni pritožbi sta bili zavrnjeni.Kako je mogoče, da so policista takoj odpustili, glavni akter afere pa je celo napredoval z delovnega mesta skladiščnika v računovodjo, predstavlja pa se kot tajnik? Kot za Slovenske novice razloži Smiljićev zagovornik, ima policija svoje posebne predpise delovnega prava, UKCL pa svoje, zato se jih ne da primerjati. Sicer pa v pravnem smislu Žnidaršič ne vidi ovire, da Smiljić ne bi bil zaposlen, saj kazenski postopek še ni končan. Bolj nenavadno se mu zdi, da obtožnica sploh še ni bila vložena.Kot kaže, se kazenski postopek proti Smiljiću, po začetnem jurišu in več pridržanjih, res premika zelo počasi. Sodna preiskava je bila končana 19. septembra 2017, o zadevi pa odloča Specializirano državno tožilstvo (SDT), od koder so nam sporočili, da tožilska odločitev še ni bila sprejeta. »V navedeni zadevi se obdolženim (13 fizičnih oseb in dve pravni osebi) očitajo kazniva dejanja nedovoljenega sprejemanja daril, nedovoljenega dajanja daril in sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje,« so nam še povedali na SDT.