Policija opozarja: To morate storiti, preden se za praznike odpravite od doma

Policija opozarja:

- Zaklenite vrata in zaprite okna;

predtem ne pozabite zapreti plina in vode ter izklopiti elektrike, predvsem na aparatih (da vam zaradi puščanja vode ali požara ne bo treba predčasno prekiniti dopusta);

- vklopite alarmno napravo;

ključev ne puščajte na "skritih mestih", kot so nabiralniki, predpražniki, lončki za rože ipd.;

- ne puščajte doma dragocenosti in denarja (med dopustom raje najemite sef);

o svoji odsotnosti ne puščajte sporočil (na telefonskem odzivniku, na listikih, objave na socialnih omrežjih);

- poskrbite, da bo videti kot da je nekdo vedno doma (naj vam prijatelj ali sosed redno prazni poštni nabiralnik, dviguje rolete; vgradite časovna stikala za samodejno prižiganje luči, odpovejte dostavo časopisov);

- doma parkirana vozila zaklenite ter varno shranite dokumente in ključe, tudi rezervne;

- ne puščajte orodja ali drugih priročnih sredstev v okolici hiše;

- z vidnih mest umaknite vrednejše predmete;

- povejte sosedom, kako ste dosegljivi;

- zapišite si serijske številke vrednejših predmetov ali jih celo fotografirajte, po možnosti pa tudi označite (umetniške slike, nakit, tehnične predmete idr.).

LJUBLJANA – Med prvomajskimi prazniki in počitnicami se veliko ljudi odpravi na krajše počitnice. Da bodo nepremičnine ostale varne med vašo odsotnostjo, policija izpostavlja nekaj osnovnih zaščitnih ukrepov, za katere morate poskrbeti še pred odhodom od doma in s katerimi se lahko izognete neljubim dogodkom, kot so vlomi v stanovanja, hiše in tatvine vozil.Vlomilec bo raje izbral tisto stanovanje ali hišo, kjer bo za izvršitev kaznivega dejanja najmanj ovir in tveganje za odkritje najmanjše. Stavba, v kateri ni nikogar, ker so stanovalci na primer na dopustu ali ki je očitno brez varovanja, bo bolj verjetno tarča vloma kot obratno, opozarjajo na PU Ljubljana. Posebno vabljiva za vlomilce so po besedah policije odprta vrata ali okna.