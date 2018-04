Boštjan Jazbec ostal brez policijskega varovanja. To je razlog

LJUBLJANA – Ljubljanski policisti so zaključili kriminalistično preiskavo groženj, ki jih je bil deležen odhajajoči guverner Banke Slovenije Boštjan Jazbec. Ugotovili so, da te niso bile povezane z njegovim delom oziroma funkcijo, so danes sporočili in navedli še, da bodo znanega osumljenca kazensko ovadili.



Policija tako ne izvaja več Jazbečevega varovanja oziroma zaščite, do katere je upravičen in za katero je zaprosil po tem, ko je prek sporočil SMS na službeni telefon prejel več groženj, neznanec pa je grozil tudi njegovim otrokom. Jazbec je grožnje prijavil Policijski upravi Ljubljana 19. marca.



Jazbec sicer konec aprila predčasno odhaja s položaja guvernerja Banke Slovenije. Prevzel bo položaj v vodstvu evropskega enotnega odbora za reševanje bank. Vodenje slovenske centralne banke bo maja prevzel namestnik guvernerja Primož Dolenc.