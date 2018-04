Pismo Zoranu Jankoviću: Nismo Severna Koreja in vi niste Kim Džong Un

FOTO: Inštitut za domoljubne vrednote

LJUBLJANA – Župan Mestne občine Ljubljaneje po pozivu inštituta za domoljubne vrednote (IMV) k prepovedi koncertaz naslovom Nosil bom rdečo zvedo (zgodil se bo 25. maja na Kongresnem trgu v Ljubljani) javnosti sporočil, kaj si misli o tem, in njihovo pisanje označil za pamflet . IMV mu ni ostal dolžan in je že spisal odgovor. Očitajo mu, da je njegov dopis napisan v enopartijskem slogu, iz katerega je razvidno zgolj sporočilo »kdor ni z nami, je proti nam«. Kaj še so zapisali, pa spodaj.BesniUpokojenec – tako ime ima na twitterju, v opisu pa piše, da gre za Slovenca, domoljuba, radikalnega desničarja, prostovoljca za rablja, ko se bo sodilo izdajalcem Slovenije –, ki je objavil tudi zadnji odziv IMV na Jankovićevo pisanje (pred nekaj urami), je županu Ljubljane že kmalu po javno objavljenem odgovoru sporočil: »Naš odgovor ljubljanskemu balkancu jankoviću na njegovo pismo. Prišli bomo in nas bo veliko in nas ne bo noben čefur iz Srbije preganjal iz našega glavnega mesta, tu je Slovenija, če ti pa to ne paše pa se spakiraj nazaj v saorce, preden te bomo mi spakirali.«