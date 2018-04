Petdeset milijonov evrov za nedelo

LJUBLJANA – Sonja Šmuc, generalna direktorica GZS: »Ob tem, ko se je zmanjšal obseg sredstev za investicije in ko ni bilo pripravljenosti za nadaljnjo razbremenitev stroška delovnega razmerja, smo brez težav proračunu naprtili dodatno obveznost v višini 50 milijonov evrov.«



Gospodarska zbornica Slovenije opozarja, da naj bi okoli 51.200 ljudi s 1. junijem 2018 prejelo za 30 odstotkov višjo denarno socialno pomoč. Dvig bistveno presega rast minimalne in povprečne plače. Taka rast višine socialnih transferjev negativno vpliva na motivacijo iskalcev zaposlitve. Razvrednoti delo nižje plačanih zaposlenih in spodbuja razmah sive ekonomije. Danes je med brezposelnimi, prijavljenimi na Zavodu RS za zaposlovanje, ki so prejemniki socialne pomoči, kar polovica mlajših od 40 let, ki bi v trenutnih razmerah v gospodarstvu delo lahko našli!



Primer: Posameznik, ki danes prejema socialno pomoč, ne bo motiviran za delo, saj bo kot prejemnik minimalne plače prejel le 1,4 evra več na uro za opravljeno delo.

Dvig v nasprotju z mnenjem fiskalnega sveta

18. aprila je fiskalni svet opozoril na neskladnost aktualnega predloga proračuna za obdobje 2018–2021 s fiskalnim pravilom, zapisanim v ustavo. Sedanjo vlado je pozval k sprejemu ukrepov za omejitev rasti izdatkov sektorja država že letos.



Sprejeta odločitev o dvigu osnovnega zneska denarne socialne pomoči na 385 evrov mesečno je korak v nasprotno smer. Na letni ravni pomeni 50 milijonov evrov novih izdatkov za državo, s tem pa veliko breme za javne finance in davkoplačevalce. Hkrati se država z dvigom odpoveduje večjim prilivom iz dohodnine in prispevkov, ker bodo ti ljudje demotivirani za delo.