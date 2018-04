Parkirišča ob avtocesti kmalu ne bo več

ŽALEC – Parkirišča ob industrijski coni v Arnovskem gozdu pri Žalcu kmalu ne bo več. Velenjska družba Toming Inženiring je namreč tam začela graditi poslovno logistični center Lidla, tako da parkiranje na opuščeni stari cesti proti Velenju (pri avtocesti v Arji vasi) ne bo več možno. Vsak dan je tam parkiralo vsaj 150 voznikov, trenutno jih lahko še 60.



Kot je povedal žalski župan Janko Kos, prihaja zaradi gradnje Lidlovega centra do velikih težav s parkiranjem, zato se je občina odločila urediti novo parkirišče v Arnovskem gozdu za približno 100 avtomobilov, ki pa ne bo več brezplačno. Novo parkirišče bo predvidoma urejeno do poletja, parkirnina pa bo 1,50 evra. S tem denarjem bodo pokrili vzdrževanje parkirišča, uporabo sanitarij in porabo elektrike, parkirišče pa bo namenjeno voznikom, ki se vozijo v službo v Ljubljano in Maribor, vendar do tja pa pridejo s skupnim prevozom.



Žalska občina je pri celjski, velenjski in slovenjgraški občini, iz katere prihaja večina voznikov, ki parkirajo v Arnovskem gozdu, preverila interes za skupno ureditev parkirišča, a občine za to niso pokazale posebnega zanimanja.



V Arnovskem gozdu je sicer zasebni podjetnik začel graditi motel, ki bo namenjen tranzitnim gostom.