Pahor kazensko ovaden

LJUBLJANA – Predsednik stranke Novi socialdemokrati Milan Balažic je danes na okrožno državno tožilstvo v Ljubljani vložil kazensko ovadbo zoper predsednika republike Boruta Pahorja zaradi njegove vloge pri sklenitvi arbitražnega sporazuma o meji s Hrvaško. V ovadbi je zapisal, da je Pahor s svojim delovanjem kot premier v primeru pogajanj s Hrvaško glede meje med državama leta 2009 kršil 350. člen KZ, ki določa, da se slovenski državljan, ki poskuša spraviti Republiko Slovenijo v podrejenost ali odvisnost nasproti drugi državi, kaznuje z zaporom od enega do desetih let.



Balažic v ovadbi utemeljuje, da je Pahor navedeni člen kršil s tem, ko je pristal na 3. člen arbitražnega sporazuma, ki ni omogočal razsodbe arbitražnega sodišča glede neposrednega stika slovenskih teritorialnih voda z odprtim morjem. Člen je po njegovem mnenju kršil tudi s tem, ko je pristal na vsebino 3. odstavka 11. člena arbitražnega sporazuma, ki je omogočil, da je Hrvaška v EU vstopila brez predhodne uveljavitve arbitražnega sporazuma.



Po oceni nekdanjega diplomata Balažica je navedeno neposredno škodovalo Sloveniji, saj jo je ob lanski razglasitvi arbitražne sodbe in nedodelitvi neposredne stika slovenskih teritorialnih voda z odprtim morjem v razmerju do sosednje Hrvaške – zaradi dejanskega statusa stika kot neškodljivega prehoda čez hrvaške ozemeljske vode – postavilo v podrejen položaj in odvisnost, piše v ovadbi, ki so jo danes STA posredovali iz stranke Novi socialdemokrati.