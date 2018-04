Obračun med poslankama: Plačo prejemaš za nedelo!

»Ne zdaj jokati in po štirih letih nabijanja in izključevanja prositi opozicijo, da vas rešuje,« je Janji Sluga dejala poslanka SDS.

In zakaj je šlo?

Sej državnega zbora se nekateri poslanci udeležujejo dokaj redno, drugi večkrat izostajajo, zato se večkrat pojavlja vprašanje, kdo od njih si dejansko zasluži poslansko plačo. Tokrat je zavrelo med poslankama(SMC) in(SDS). »Sem mislila, da dobivate plačo ravno tako kot mi tudi zato, da ste prisotni na sejah. Očitno sem se zmotila in jo boste zadnja dva meseca dobivali za nedelo,« je poslanka SMC na facebooku zabrusila Godčevi. Ta je na twitterju njene očitke komentirala takole: »Ko poslanka SMC misli, da je sedenje na sejah dovolj za plačo.«Janja Sluga je potem, ko so poslanci SDS, SD in Desusa z obstrukcijo preprečili obravnavo predloga zakona o sanaciji Celjske kotline, omenjenim strankam očitala, da se je koalicija SD, SDS in Desus skrivala v senci celotni mandat. »Zdaj se je tudi javno pokazalo, s čim imamo opravka in kaj smo v SMC morali prenašati, če smo hoteli dobro za naše ljudi in državo,« je med drugim zapisala.