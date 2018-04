Nov izstop iz SMC: zahrbtno ravnanje

LJUBLJANA – Potem ko je po padcu novele zakona o igrah na srečo iz SMC danes izstopil poslanec Branko Zorman , je stranko in njeno poslansko skupino zapustil še poslanec. Kot je dejal za STA, je povod za to zahrbtna manipulacija izvršnega odbora z njegovo kandidaturo, glavni vzrok pa demokratični deficit v stranki. Vzroki za izstop iz stranke so tudi dezorganizacija delovanja stranke na vseh nivojih ter slabo in netransparentno finančno poslovanje stranke.Svet SMC sicer prav zdaj razpravlja o kandidatni listi SMC za junijske državnozborske volitve oz. jo bo predvidoma potrdil. Sodeč po javnomnenjskih anketah, ki stranki na tokratnih volitvah kažejo, da bo dobila precej manj poslancev kot leta 2014, je jasno, da se jih bo kar nekaj moralo iz DZ posloviti.Nekaterih vidnejših poslancev SMC ne bo med kandidati za volitve bodisi po lastni odločitvi bodisi po odločitvi stranke, nekateri pa so glede na analize kandidati v težko izvoljivih okrajih.