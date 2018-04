Norma Korošec: Cepiva so škodljiva

LJUBLJANA – V ponedeljek se je pred državnim zborom zbrala množica ljudi, ki je protestirala proti sprejetju novele zakona o nalezljivih boleznih (ZNB). Kot so sami poudarjali, v tem primeru ni šlo protest proti obveznemu cepljenju niti za protest proti medicini ali proti zdravnikom.S protestom so želeli opozoriti na to, da jim peščica poslancev jemlje glas, da jim jemlje pravico povedati svoje mnenje. Po njihovem mnenju nova sprememba zakona posega v temeljne človekove pravice – v svobodo govora, socializacije in druženja.Na protestu je bila tudi, članica ožjega vodstva stranke Glas za otroke in družine, ki je na twitterju objavila dva tvita, ki mečeta povsem drugačno luč na protest in ga prikažeta drugače.