Njihova garancija traja kar 12 let

Ogrevanje z infrardečimi ploščami je lahko primarni ali sekundarni vir ogrevanja.

Ekosen je hitro rastoče podjetje na področju IR-tehnologije oziroma IR-ogrevanja, ki svojo dejavnost usmerja v inovacije ter do človeka in narave prijazno podjetništvo. Ustanovljeno je bilo leta 2008, in sicer ker je ustanovitelj in lastnik podjetjavelik zagovornik ekološkega in prijaznega podjetništva. Zato je na trgu začel ponujati energetsko varčen produkt – ogrevanje z infrardečimi ploščami oziroma IR-ogrevalne panele.Veljajo za pionirje in vodilne na področju IR-ogrevanja v Sloveniji in, kot praviiz Ekosena, zadovoljnim strankam ponujajo kompletni paket storitve za IR-ogrevanje – od svetovanja, nakupa do montaže in vzdrževanja.V letih razvoja je podjetje doživelo veliko podjetniških izzivov. V tem času so se razširili v Sloveniji in tudi na Hrvaškem, kjer imajo svoje podjetje, franšize pa imajo tudi v jugovzhodni Evropi. Kupci njihovih panelov so v Avstriji, Nemčiji, Srbiji, na Hrvaškem, v Črni gori, Belgiji, Franciji, Veliki Britaniji ... Izzivov jim ne manjka, pri delovanju pa so vedno usmerjeni v prihodnost. »Tako smo razvili lastni IR-grelni panel sunlife one, ki ima najdaljšo, 12-letno garancijo v Evropi, lani pa smo razvili in prinesli na trg tudi edinstveni sun regulator, ki IR-ogrevanje še poceni in ga naredi še bolj udobnega,« pojasnjuje Okreša.Konkurenčno prednost vidijo v odnosu do strank, saj jim ne želijo samo prodati izdelka in jih po prodaji pustiti na cedilu, ampak želijo, da je stranka zadovoljna tudi v med uporabo IR-panelov in pri vzdrževanju ogrevalnega sistema. Preprosto stremijo k tistemu, kar je najboljše za stranko, pravijo v podjetju, v katerem imajo velike načrte. Ne le da želijo ostati vodilni ponudnik v Sloveniji, ampak želijo postati vodilni v jugovzhodni Evropi in tudi širše.So pa med drugim zelo zadovoljni s sodelovanjem s Trgovinsko zbornico Slovenije, saj pravijo, da jim ta daje veliko uporabnih in koristnih informacij s področja dela, ki ga opravljajo. Spletne strani zbornice so po njihovem zelo uporabne in za podjetja, ki spadajo v trgovinsko dejavnost, resnično dobrodošle.Sicer je ogrevanje z infrardečimi ploščami lahko primarni ali sekundarni vir ogrevanja. Izkoristek vložene električne energije je skoraj 100-odstoten, paneli se hitro odzivajo na notranje in zunanje vplive, s termostati pa jih lahko natančno reguliramo in v vsaki sobi nastavimo ustrezno temperaturo. Zaradi načina ogrevanja, ki posnema sončne žarke, občutek ugodja dosežemo že pri nižji temperaturi. Prednost IR-panelov je tudi v tem, da ne izsušujejo zraka. Z zvišanjem površinske temperature sten se hkrati izognemo nevarnosti kondenzacije in stene deloma izsušimo.