Nič več gneče? V Ljubljani odprli tri pomembne ceste in ulice

Kolodvorska ulica. MOL. FOTO: MOL

Kotnikova ulica. FOTO: MOL

LJUBLJANA – Mestna občina Ljubljana s sporočilom »prenavljamo za vas« apelira na prebivalce prestolnice, da so strpni pri vse mogočih prenovah, ki potekajo letos po cestah in ulicah. Na praznik dela pa sporoča: »Ob 1. maju, mednarodnem prazniku dela, predstavljamo prenovljene ceste na različnih lokacijah po Ljubljani, ki smo jih dokončali v tem mesecu: Hradeckega cesto, Hotimirjevo, Kotnikovo in Kolodvorsko ulico ter Zdešarjevo cesto!«Verjetno bo močno sprostilo promet odprtje prenovljene Hradeckega ceste, ki je trajala skoraj dva meseca več od načrtovanega. V tem času so se vozniki dnevno jezili v jutranjih in popoldanskih zamaških na Roški ulici, ki je morala 'požirati' ves tamkajšnji promet. Na Hradeckega cesti so obnovili kanalizacijo in vodovod pri vseh hišnih priključkih ter elektrokabelsko kanalizacijo, zgradili so novo telekomunikacijsko kabelsko kanalizacijo, kabelsko kanalizacijo za javno razsvetljavo in optiko ter postavili nove drogove in svetilke za javno razsvetljavo. Na celotni dolžini ceste so uredili obojestranski kolesarski pas ter pločnik. Postavili so tudi pet omejevalnikov hitrosti na cesti.Bržkone bo po praznikih mnoge razveselilo tudi odprtje Kotnikove ceste v središču mesta.Sicer pa poteka še kopica del na cestah, ta čas je najbolj pereče za promet zaprtje Dalmatinove in Gosposvetske