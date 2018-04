Ni več ovir: kdaj bomo odšli na volitve?

LJUBLJANA – Iztekel se je rok, v katerem bi državni zbor (DZ) lahko sklenil, da izvede volitve za predsednika vlade. Ker tega ni storil, so izpolnjeni vsi pogoji za razpis predčasnih parlamentarnih volitev, ki jih bo predsednik republike Borut Pahor razpisal v soboto. DZ se je namreč sestal na kratki izredni seji, na kateri je predsednik DZ Milan Brglez poslance obvestil, da v predpisanem 48-urnem roku DZ ni sklenil izvesti volitev za mandatarja, ter napovedal, da bo o tem nemudoma obvestil Pahorja. Ta naj bi se še danes odločil o datumu predčasnih državnozborskih volitev, odlok o njihovem razpisu in razpustu parlamenta pa bo podpisal v soboto. Možna datuma volitev sta 27. maj in 3. junij, Pahor pa se bo odločil tudi po neformalnih posvetih z vodji poslanskih skupin.



Pogoji za razpis predčasnih volitev so sedaj izpolnjeni, saj so potekli vsi roki, v katerih bi lahko po odstopu predsednika vlade Mira Cerarja predsednik republike in nato še poslanci predlagali kandidata za novega mandatarja.