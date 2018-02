Ni še konec, že kmalu nova snežna pošiljka

Šest malenkosti, ki jih upoštevajo srečni pari

Življenje ob vsakodnevni rutini hitro postane dolgočasno in dolgočasje je lahko usodno za zvezo. Kaj lahko storite? Spoznajte šest drobnih malenkosti, ki jih srečni pari že dobro poznajo in skrbijo, da nikoli ne izginejo iz njihovega odnosa. Ohranjajo fizični stik In to ne le seksualnega. Fizični stik je veliko več kot zgolj seks. Je držanje za roke, objem kar tako, poljub na lice ali