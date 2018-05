Ne pospravljajte dežnikov: spet svarijo pred točo

Toča je še vedno mogoča

LJUBLJANA – Po nekaj ekstremno toplih dnevih za ta čas in nevihtah s točo v sredo zvečer, ki so prizadele predvsem Pomurje, nas v prihodnjih dneh čaka nekoliko bolj kislo vreme.Oblačno bo vse tja do nedelje, že danes čez dan bodo ponekod po Sloveniji ponovno začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki bodo najpogostejše v popoldanskem času. Predvsem na Notranjskem in Primorskem ni izključena kakšna močnejša nevihta z nalivi, s sunki vetra in točo. Najmanjša verjetnost za nastanek neviht bo v severovzhodni Sloveniji.V petek se bodo jutranje temperature gibale od 10 do 14 stopinj Celzija, najvišje dnevne pa v zahodni in osrednji Sloveniji od 19 do 23, na vzhodu Slovenije do 25 stopinj Celzija.Po trenutnih izračunih meteoroloških modelov bodo ponekod v prihodnjih dneh mogoče tudi močnejše nevihte. Dnevne temperature se bodo gibale od 18 do 25 stopinj Celzija. V soboto bo še nastalo nekaj ploh in neviht, v nedeljo pa bo možnost njihovega nastanka predvidoma že manjša.