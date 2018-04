Ne boste verjeli, kaj so potegnili iz Ljubljanice

Iz Ljubljanice so potegnili različne predmete. FOTO: Spar

LJUBLJANA – V 27. ekološko-čistilni akciji, ki jo v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana organizira Društvo za podvodne aktivnosti Vivera, so sodelovali člani potapljaških društev Slovenske potapljaške zveze, okoljevarstveniki, ribiči, gasilci, čolnarji in reševalci, pa tudi prebivalci občine Ljubljana z okolico. Akcija se je izkazala za uspešno, saj so potapljači ob pomoči številnih prostovoljcev pri Čevljarskem mostu na kopno potegnili približno tono in pol odpadkov.Na bregovih Ljubljanice je od Čevljarskega mostu do Tromostovja ob čistilni akciji potekal tudi kulturni program s predstavitvijo članov potapljaških in drugih društev, ki sta se jim pridružila Urška in Povodni mož. Slednji je Urško popeljal v Ljubljanico za simbolni prikaz in opozorilo, da je naše ravnanje z naravo in odnos do okolja prestopil kritično mejo, je Spar zapisal v sporočilu za javnost.Predsednik potapljaškega društva Vivera Miro Potočnik, ki je bil pred 27 leti pobudnik prve čistilne akcije Ljubljanice, je ob letošnjem zaključku dejal: »Kot ljubitelj arheologije in potapljač sem že od nekdaj močno povezan z naravo. S čistilno akcijo se želimo zahvaliti reki, ki je že vrsto let naš potapljaški teren. Kolesa, drugi predmeti in odpadki v Ljubljanico res ne sodijo, zato me veseli, da je bila letošnja akcija v sodelovanju s podjetjem Spar Slovenija uspešna. Upam, da bomo še naprej nadaljevali v tako zagnanem duhu.«