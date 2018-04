Nasmeh na licih upokojencev, ko bodo pogledali na svoj račun

LJUBLJANA – Potem ko so upokojenci konec februarja prejeli pokojnine, usklajene za 2,2 odstotka, bo aprilska pokojnina, ki bo izplačana danes, višja še za 1,1 odstotka. Tisti, katerih pokojnina znaša denimo 600 evrov, bodo tako dobili 6,6 evra več, torej 606,6 evra. Februarska uskladitev je bila redna, kot jo določa sistemski pokojninski zakon, druga letošnja uskladitev, ki velja od 1. aprila, pa je bila izredna. Določil jo je namreč zakon o izvrševanju proračunov za leti 2018 in 2019. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bo zanjo na letni ravni namenil 40 milijonov evrov.

Povprečna znaša 634 evrov

Povprečna neto starostna pokojnina je marca znašala 634 evrov, povprečna starostna neto pokojnina tistih z dopolnjenimi vsaj 40 leti pokojninske dobe brez sorazmernih delov in delnih pokojnin pa 822 evrov. Najvišja izplačana pokojnina je bila marca 2740 evrov, najnižja pokojnina pa od 1. aprila malce več kot 218 evrov. V skladu s sistemskim zakonom je zagotovljena zavarovancu s pravico do predčasne, starostne ali invalidske pokojnine, znaša pa 26 odstotkov najnižje pokojninske osnove.



Prejemnikov pokojnin iz obveznega zavarovanja, med katerimi so starostne, invalidske, družinske in vdovske, je bilo marca po podatkih pokojninskega zavoda skoraj 617.100. Samo starostnih upokojencev je bilo približno 444.000.