Naši vinarji trdo trenirajo

Po podpisu pogodbe z zlatim sponzorjem evropskega prvenstva sta si Danilo Steyer in Aleš Chiba svečano segla v roke. FOTO: Andrej Colja

LJUBLJANA – Slovenski vinarji oziroma tisti, ki skrbno in spretno pridelujejo vino ter ga s tankočutnostjo potem ponujajo, znajo še kako dobro brcati tudi nogometno žogo. Že pred časom so se začeli dobivati rekreativno na treningih, naposled še na tekmah. Ugotovili so, da jih po napornem delu druži in povezuje prav nogomet, da je v njihovih vrstah množica dobrih in zavzetih nogometašev, celo takšnih, kot soali pa, ki so že igrali na profesionalni ravni. Še več, letos si bo naša reprezentanca vinarjevprizadevala postati celo prva doslej, ki bi osvojila naslov evropskega prvaka na domačih tleh. In si priboriti še četrti pokal. Vino Euro 2018 – evropsko prvenstvo vinarjev bo potekalo med 29. majem in 2. junijem. Evropsko prvenstvo je skoraj že pred vrati. Slovenija bo igrala v skupini B v Mariboru, njeni tekmeci bodo Madžarska, prejšnja prirediteljica Nemčija in Švica. Skupina A bo svoje tekme odigrala v Goriških brdih. Polfinalna obračuna bosta v Lendavi, tekmo za tretje mesto in veliki finale bo gostil stadion Fazanerija v Murski Soboti.Predsednik Vinske reprezentance Slovenije, ki se še kako rad spomni zmagoslavja izpred dveh let, je v Vipolžah podpisal pogodbo z zlatim sponzorjem evropskega prvenstva, s podjetjem Itro, predstavnikom New Holland Agriculture za Slovenijo. Svečani podpis, potem pa še stisk rok ziz podjetja Itro, je bil bržkone še tisti zadnji kamenček v mozaiku, ki bo pripomogel, da se bosta slovenski turizem in prepoznavnost naše dežele s pomočjo evropskega prvenstva še lepše odrazila. »Kot gostitelji prvenstva si seveda želimo, da mednarodni javnosti predstavimo Slovenijo kot športno, vinsko, turistično in poslovno zanimivo deželo!« je razodel Steyer. Ki je že pred tem skupaj s podpredsednikom ter vinarjemsklenil še pogodbo za generalno sponzorstvo prvenstva s podjetjem Timac Agro Italia. Slednji so specialisti za gnojila, New Holland za traktorje. Pred začetkom bo treba le še trenirati. V tej luči je selektor vinske reprezentancepopeljal našo izbrano vrsto vinarjev na krajše priprave v Makarsko. Tam jih je najprej toplo sprejel eden najboljših hrvaških vinarjev, zatem so se naši spopadli še v prijateljskem obračunu z domačim tretjeligašem NK Zmaj. Preizkus je uspel: naši so z 2:2 remizirali. Danilo Steyer je po pripravljalni tekmi kar žarel od ponosa: »Glede na to, da je bil to prvi uradni zbor naše reprezentance pred prvenstvom, je bila akcija več kot uspešna. Uigravali smo nekaj novih članov v moštvu in že kmalu vzpostavili tisti pravi vinski ter tudi timski duh, ki je našo reprezentanco krasil že vsa ta leta.« Pa še to: ambasadorja bližajočega se prvenstva in podpornika slovenske vinske reprezentance sta tudi trener Rijeke in nekdanji selektorter slovenska košarkarska legenda