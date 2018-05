Nas čaka zamenjava osebnih izkaznic?

Veljavnost osebne izkaznice

Osebna izkaznica se polnoletnemu državljanu izda z veljavnostjo desetih let, državljanu, staremu od treh do 18 let, z veljavnostjo petih let, državljanu, staremu do tri leta, pa z veljavnostjo treh let. Po dopolnjenem 70. letu starosti se izda državljanu osebna izkaznica s trajno veljavnostjo.



Sistem v Sloveniji že obstaja

Cena izdaje osebne izkaznice

OI za 3 leta 12,46 EUR

OI za 10 let in trajno 18,86 EUR

OI za 1 leto 12,06 EUR

OI za 5 let 14,26 EUR

LJUBLJANA – V roku nekaj let bi utegnili zamenjati osebne izkaznice. Evropska komisija je namreč sredi aprila objavila predlog uredbe, ki določa spremembe osebnih izkaznic za članice EU.Kot pojasnjuje slovensko notranje ministrstvo, se Slovenija do te uredbe še ni opredelila. »Če bi uredba začela veljati v taki obliki, kot je podana, bi trenutno veljavne osebne izkaznice res prenehale veljati v roku petih let. Nove bi bile nadgrajene v smislu vključitve biometričnih podatkov podobe obraza in dveh prstnih odtisov na enak način kot na potne liste, ki se v biometrični obliki izdajajo od 28. 8. 2006.«Če bi uredba začela veljati, Slovenija s tem ne bi imela dodatnih stroškov, dodajajo pri ministrstvu za notranje zadeve: »Implementacija predloga uredbe bi zahtevala tudi nadgradnjo informacijskega sistema – evidence izdanih osebnih izkaznic z novimi, biometričnimi podatki. Organi, pristojni za izdajo osebnih izkaznic (upravne enote in diplomatska predstavništva ter konzulati Republike Slovenije v tujini), že sprejemajo vloge za biometrične potne liste in že imajo ustrezno opremo ter znanje za zajem biometrične fotografije in prstnih odtisov, zato iz tega naslova novi stroški ne bi nastali.«Slovenska osebna izkaznica, ki so jo v trenutni obliki začeli izdajati pred skoraj 20 leti, to je 26. 6. 1998, pomnilniškega medija še ne vsebuje, zato ni biometrična niti se je ne more uporabljati za izvajanje e-storitev.