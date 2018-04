Naenkrat so vse izdahnile, vzrok ni znan

PTUJ – »Izsledki vseh preiskanih vzorcev so bili negativni.« Tako v sporočilu javnosti po poginu več ptic piše uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).



Poročilo o mikrobioloških preiskavah in preiskavah na prisotnost klostridijskega toksina – botulina je pripravil nacionalni veterinarski inštitut (NVI) veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani.



Pred dnevi smo poročali, da so bili vzorci negativni na prisotnost paramiksovirus 1 ter virusa Zahodnega Nila in ptičje gripe.



Histološke in kemijske preiskave vzorcev še potekajo. Končne izsledke uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pričakuje 18. aprila 2018.