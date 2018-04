Nadzor na meji ostaja, notranja ministrica protestira

DUNAJ – Notranja ministrica Vesna Györkös Žnidar se je danes na Dunaju udeležila ministrskega srečanja Dunajskega procesa in Salzburškega foruma, ob robu pa se je sestala tudi z avstrijskim kolegom Herbertom Kicklom. Govorila sta predvsem o avstrijskem nadzoru na meji med državama, za katerega Slovenija meni, da ni potreben in upravičen.



Kot so sporočili z notranjega ministrstva, je srečanje Dunajskega procesa in Salzburškega foruma, ki se bo zaključilo v petek, namenjeno razpravi o prihodnjih usmeritvah ob aktualnih EU temah s poudarkom na področju mednarodne zaščite, notranje varnosti, policijskega sodelovanja in zaščite meja. Nadzor na meji ostaja V ospredju današnjega obiska Györkös Žnidarjeve pa je bilo predvsem srečanje z avstrijskim notranjim ministrom Kicklom. Strinjala sta se, da je sodelovanje med ministrstvoma in policijama obeh držav že tradicionalno zelo dobro in uspešno, vendar pa to očitno kazi avstrijsko podaljševanje nadzora na meji.



Slovenska ministrica je ponovila, da je za Slovenijo tak ukrep neupravičen in nesorazmeren, čemur pritrjujejo tudi statistični podatki o vrnjenih osebah. V vsem letu 2017 so avstrijski varnostni organi v Slovenijo vrnili 39 oseb, v prvih treh mesecih letošnjega leta pa sedem.



Györkös Žnidarjeva je zagotovila, da je Slovenija polnopravna članica schengenskega območja, ki z vso resnostjo in odgovornostjo izvaja svoje naloge na področju varovanja schengenske meje. »Zavedamo se, da je varnost izjemno pomembna vrednota tako za Slovenijo kot celotno Evropsko unijo,« je poudarila.