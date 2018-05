Na vzhodu države še vedno kličejo na pomoč 

MARIBOR, PTUJ – Na vzhodu države imajo po petkovem neurju in poplavah nove skrbi. Na spletni strani uprave za zaščito in reševanje namreč poročajo, da so prejeli več klicev na pomoč zaradi dviga podtalnice in kanalizacijskih vod. Gasilci so morali intervenirati v Lenartu, Trnovski vasi, na Ptuju v naselju Spodnji Velovlek, Spodnjem Dupleku, v Vurberku, v Trčkovi in Hajdini.



Silovito neurje je besnelo več kot 12 ur, udarilo pa je več kot 15 strel. Ponoči je bilo na terenu več kot 500 gasilcev, ogroženih pa je bilo več kot 270 hiš. Posledice neurja odstranjujejo še danes in ga bodo verjetno tudi v prihodnjih dneh.



Po obilnih padavinah pa so meteorologi objavili bolj optimistično napoved. Jutri bo v večjem delu sončno, do posameznih ploh in neviht lahko pride le v gorskem svetu. V ponedeljek bo jasno, v torek pa se lahko spet pojavi kakšna ploha ali nevihta.