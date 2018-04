Na volitve tudi Socialna stranka Srbov Slovenije 

Socialna stranka Srbov Slovenije. FOTO: Facebook

Pričakujejo več kot 40.000 glasov

Jim želijo onemogočiti nastop na volitvah?

LJUBLJANA – Na junijskih volitvah v DZ bo nastopila tudi približno leto dni stara Socialna stranka Srbov Slovenije (SSSS), ki si prizadeva za priznanje srbske manjšine v Sloveniji ter ohranjanje njihovega jezika in kulturno-verske identitete. V svoj program so uvrstili tudi zvišanje minimalnega dohodka na 650 evrov in vsaj 500 evrov regresa za vse upokojence. Predsednik stranke, ki vodi tudi Zvezo srbske diaspore Slovenije, je na novinarski konferenci poudaril, da Srbi v Sloveniji ne iščejo več pravic, kot jih ima slovenska manjšina v Srbiji ter BiH. Kot je pojasnil podpredsednik stranke, po njihovih podatkih v Sloveniji živi 218.000 Srbov, edina možnost, da se lotijo vprašanja ustanovitve manjšine, pa da je na politični ravni. Slovenija je po njegovih besedah edina od republik bivše Jugoslavije, ki nima urejenega statusa manjšin.Poudaril je, da so Srbi na območju Slovenije že stoletje. Tudi sam je rojen v Sloveniji, prav tako njegovi otroci. »To je moja domovina, domovina mojih otrok, to je nesporno. Kulture pa ne bomo nikoli pozabili,« je dejal. V program so med drugim zapisali sorazmerno zaposlitev manjšinskih strokovnjakov v državnih ustanovah, uskladitev pokojnin s cenami prehrambnih izdelkov dvakrat letno, višji otroški dodatek ter brezplačne knjige in malice za dijake.Prav tako je treba po mnenju SSSS poštene in strokovne sodnike in tožilce nagrajevati, kršitve pri njihovem delu pa kaznovati. Zavzemajo se tudi za združitev nekaterih javnih institucij in za dvig nivoja organiziranosti vojske in vojaške tehnike. Gajić meni, da bodo v primerjavi s strankami, ki so bile na oblasti doslej, na področju sociale veliko prispevali. Po njegovih pričakovanjih zanje ne bodo glasovali samo Srbi, ampak tudi pripadniki drugih manjšin, ki prav tako sodelujejo z njihovo stranko. S kandidati sicer ne bodo nastopili v vseh okrajih, za zdaj je dogovorjen nastop v Ljubljani, Kranju, Celju in Mariboru. Po Gajićevih besedah bi lahko, če ne bo političnih pritiskov nanje, na volitvah prejeli 45.000 glasov. To bi jim glede na prejšnje volitve zagotovilo vstop v DZ.Gajić je sicer opozoril na nekatere težave in pritiske, med drugim so naleteli tudi na nekatere ovire pri registraciji stranke. Prav tako niso imeli možnosti izpeljati prijavljenega protesta, na njihovo stran pa je stopil tudi varuh človekovih pravic. Po njegovih besedah se stopnjuje pritisk na posameznike iz stranke, da bi onemogočili njihov nastop na volitvah.