Na slovenskih mejah in avtocestah že kaos

Gneča na primorki. FOTO: Prometnoinformacijski center

Zastoji na avtocestah

LJUBLJANA – Zaradi današnjega praznika in začetka prvomajskih počitnic je po podatkih prometnoinformacijskega centra močno povečan promet na primorski avtocesti proti Kopru, na več odsekih je lahko tudi upočasnjen.Čakalna doba pri izstopu iz države je na mejnih prehodih Sočerga, Jelšane, Vinica, Dobovec in Gruškovje. Po trenutnih podatkih se za izstop iz države najdlje čaka na mejnem prehodu Sočerga, in sicer slabo uro.Zgoščen promet je na zahodni ljubljanski obvoznici na razcepu Kozarje proti Primorski ter na cestah Podlehnik–Gruškovje in Postojna–Ilirska Bistrica–Jelšane.Zaradi burje je na hitri cesti Razdrto–Nova Gorica med priključkom Ajdovščina in razcepom Nanos prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton.Danes sicer velja omejitev tovornega prometa nad 7,5 tone med 8. in 21. uro.