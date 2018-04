Na Notranjskem že nevihte, do večera še več nalivov tudi drugje

LJUBLJANA –Po podatkih Agencije za okolje južno in jugozahodno od Ljubljane na Notranjskem nastajajo nevihte, z možnostjo toče in nalivov. Naliv so izmerili na postaji Cerknica. Na agenciji do večera pričakujejo več takih dogodkov, tudi na vzhodu države. Ob tem lahko narastejo hudourniški vodotoki.



V torek večinoma suho



Ponoči se bo vreme umirilo. Zjutraj bo pretežno oblačno in večinoma suho, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, v Gornjesavski dolini okoli 5 stopinj Celzija.