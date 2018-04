Na mejnih prehodih dolge kolone vozil

LJUBLJANA – Na današnjo medpraznično pomladno soboto je ponekod na slovenskih cestah gneča, kolone vozil so predvsem pred nekaterimi mejnimi prehodi s Hrvaško ter pred delovišči na primorski avtocesti in ljubljanski obvoznici.



Zastoji so po podatkih prometnoinformacijskega centra za državne ceste na vzhodni in severni ljubljanski obvoznici od Novih Jarš in od Zaloške proti Sneberjam, kjer je kolona dolga dva kilometra, ter na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosez do Brezovice. Zastoj je pred koncem podravske avtoceste pri Podlehniku, kjer je kolona vozil trenutno dolga en kilometer, in naprej po glavni cesti do mejnega prehoda Gruškovje. Na primorski avtocesti je zastoj med Uncem in Postojno pred delovno zaporo na Ravbarkomandi v smeri proti Kopru. Gneča je tudi na cestah Izola–Strunjan, Šmarje–Dragonja, Seča–Sečovlje, Lesce–Bled, Ilirska Bistrica–Jelšane pri Dolenjah pri Jelšanah.

Gneča na mejnih prehodih

Na mejnem prehodu Gruškovje osebna vozila za izstop iz države čakajo eno uro, na Dragonji za vstop 20 minut in za izstop 45 minut. Na Obrežju avtomobili na vstop čakajo 30 minut, avtobusi pa za vstop eno uro in za izstop 30 minut. Na prehodu Sečovlje je čakalna doba za vstop in za izstop 30 minut, na prehodu Dobovec pa za izstop 20 minut.



Povečan promet je danes ves dan pričakovati predvsem na cestah od Avstrije proti Hrvaški. V obratni smeri bo zaradi vračanja domačih in tujih turistov promet povečan že v torek popoldne, še bolj pa v sredo popoldne in zvečer.