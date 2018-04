Na dan stavke zaračunali vrtec

Kot je razbrati iz odgovora ministrstva, je to vrtcem posredovalo zgolj mnenje, nato pa se glede obračuna sami odločijo.

Kot je pojasnila Nina Novak Kerbler, ji pri vsej zadevi ne gre toliko za plačilo oskrbnine, ampak jo jezi, da je zaradi stavke izgubila skoraj dva cela delovna dneva, zdaj pa jo vsi po vrsti prepričujejo, da je bila to njena izbira. »Kot da sem si stavko samo domišljala,« je prepričana.

LJUBLJANA – Mnogo staršev, ki so marca dobili obračun vrtca za mesec februar, je doživelo neprijetno presenečenje. Februar je bil namreč v znamenju stavk javnega šolstva, med njimi so bili tudi vrtci. Nekateri so stavko podprli in mnogi bi pričakovali, da se na ta dan vrtec ne bo obračunal enako, kot če bi otroka pripeljali vanj.»Vrtci morajo na dan stavke zaradi neizvajanja programa predšolske vzgoje sorazmerno znižati plačila vrtca,« je bil konec januarja jasen odgovor ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na vprašanje staršev, ali bodo na dan stavke vrtec plačali ali ne. Prvega marca je ministrstvo poslalo okrožnico, v katerem je vrtcem izrazilo mnenje, naj se dan stavke obračuna normalno, vendar brez stroška prehrane.Na nas se je obrnila ogorčena, ki se je po prejemu položnice za mesec februar na vodstvo Vrtca Zelena jama, ki ga obiskuje njen otrok, obrnila z vprašanjem, ali je upravičen za dan stavke odšteti samo strošek za prehrano in tako dan stavke upoštevati kot normalen delovni dan. »Glede na to, da so bila ta dan vrata vrtca pravzaprav zaprta in so si bili starši varstvo primorani organizirati drugače (izjema so bili nujni primeri), je februarja obratoval samo 18 delovnih dni, in ne 19.« To po mnenju Novak Kerblerjeve pomeni, da bi se na računu morala odšteti vrednost enega obratovalnega dne, in ne samo vrednost prehrane. Glede na to, da so stavke napovedane tudi v prihodnje, se ji ni zdelo upravičeno, da bi starši za te dni plačevali za oskrbo, ki se ne izvaja.Iz vodstva so ji odgovorili, da so tudi na dan stavke zagotavljali oskrbo in prehrano, torej so bili otroci, ki so ta dan prišli, deležni vsega kot na običajen delovni dan. »Jaz svojega otroka nisem pripeljala v vrtec v času stavke in sem morala zanj poiskati nadomestno varstvo, torej sem upravičena do celotnega zneska prehrane in stroška vzgojnega in organizacijskega dela ter varstva,« je prepričana.Na ministrstvo smo se obrnili z vprašanjem, zakaj so morali starši na dan stavke vrtec plačati, čeprav so vrtci starše pozvali, naj v nujnih primerih otrok ne pripeljejo. Zanimalo nas je tudi, zakaj se prvotno obvestilo ministrstva na temo plačevanja vrtca na dan stavke razlikuje od okrožnice, ki so jo poslali pozneje. »V vrtcih, kjer so zaposleni izglasovali stavko, so starše predhodno seznanili o poteku stavke, praviloma z opozorilom, da bodo na stavkovni dan zagotavljali le nujno varstvo otrok in da dejavnosti, vezane na izvajanje programov, ne bodo potekale. Starši so po navedbah vodstev vrtcev imeli možnost 14. 2. 2018 otroka pripeljati v vrtec, pri čemer so v tistih, kjer je stavka potekala najbolj intenzivno, organizirali dežurne vrtce, lahko pa so se starši odločili, da otroka zaradi okrnjenega vzgojnega dela na dan stavke ne pripeljejo,« so odgovorili.Glede na takšen način poteka stavke na ministrstvu menijo, da se staršem, ki otrok niso pripeljali v vrtec, obračuna plačilo za februar kot v primeru, ko otrok ostane doma in se plačilo staršem zniža za stroške neporabljenih živil. Kot so še zapisali, dopuščajo tudi možnost, da se v primerih, kjer je vrtec zelo omejil izvajanje varstva na dan stavke, plačilo za ta dan ne more obračunati. Kot je torej razbrati iz odgovora ministrstva, je to vrtcem posredovalo zgolj mnenje, nato pa se glede obračuna sami odločijo.Obrnili smo se tudi na Vrtec Zelena jama, tam pa so nam pojasnili, da se njihov odgovor nanaša na okrožnico, ki jo je ministrstvo poslalo 1. marca, v katerem so izrazili mnenje, naj vrtci ta dan obračunajo kot v primeru, da je otrok ostal doma na željo staršev.