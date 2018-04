Danes na simulatorju, čez nekaj let pa bo čisto ta pravi motorist. FOTO: MONI ČERNE

Motoristi za motoriste

Reševalci človeških življenj morajo prevečkrat posredovati zaradi prometnih nesreč, v katere so vpleteni motoristi.

Društvo Motoristi za motoriste (MzM) in Moto klub Kondor Slovenija (MK Kondor) sta na parkirišču ob koprskem stadionu Bonifika priredila Dan varnosti in preventive. Informativni dan ni bil namenjen le motoristom, ampak tudi drugim udeležencem v prometu, torej pešcem, kolesarjem, avtomobilistom. Toda dogodek je privabil največ motoristov, in to tistih, ki imajo za seboj na tisoče prevoženih kilometrov ter dvajset ali več let izkušenj. Mlajših in manj izkušenih motoristov bi lahko prešteli na prste rok. A ker prav take prireditve in tečaji varne vožnje pomagajo pri preprečevanju nesreč, bi bilo prav, da se jih udeležujejo vsi motoristi, predvsem pa mlajši.Na preventivnem dnevu so bili poleg njih tudi tisti, ki delujejo na področju prometne preventive in varnosti, vključno z reševalci, gasilci in policisti.je predsednik MK Kondor z 78 člani in sedežem v Vanganelu, za seboj ima 35 let vožnje (z mopedi in motorji): »Mlade motoriste v klubih umirjamo, na dovolimo jim neumnosti, te namreč prepogosto vodijo v nesrečo in smrt. Za mlade, pa tudi nekatere starejše voznike, ki menijo, da so izkusili vse, da znajo in vedo več, kot bi se sploh še mogli naučiti, je napačna miselnost v kriznih trenutkih na cesti lahko usodna.«Vincek niza skrb vzbujajoče podatke, ki kažejo, da motoristi umirajo na cestah, ki jih poznajo, smrtno nevarne so tiste do 50 kilometrov oddaljene od njihovega doma. »Mislijo, da poznajo vsak ovinek, dobro vedo, kje bi lahko stali policisti, tam, kjer jih običajno ni, pa pohodijo plin, pot prevozijo na pamet.«, član upravnega odbora društva MzM, ki je bilo ustanovljeno leta 2005, tudi sam mopedist in motorist že 38 let, pojasnjuje ključne dejavnosti društva, ki širši javnosti ni tako poznano: »Motoristi za motoriste izvajamo preventivo, ozaveščanje, članom subvencioniramo tečaje varne vožnje na Vranskem, tak tečaj stane 150 evrov, iz sklada društva pa tudi finančno pomagamo družinam, ki so v nesrečah izgubile člana družine. V MzM, ki šteje 319 članov, so tudi invalidi, paraplegiki zaradi posledic prometnih nesreč. Njim pomagamo pri reintegraciji v družbo, pomembni so tudi druženja in vsakoletni motoristični izleti, ki jih organiziramo, pri tem gredo invalidi na vožnjo s tri- in štirikolesniki.«Obiskali so Rim, Vatikan, Poljsko, Bosno, Avstrijo, motoristična potovanja trajajo štiri ali pet dni, udeležuje pa se jih sto in več ljudi, na pot v Rim jih je šlo celo okoli tristo članov. Idejni vodja in oče MzM je pater, ki bo 27. aprila v Novi Štifti pri Ribnici na 20. srečanju blagoslovil motorje, zbirali pa bodo tudi prostovoljne prispevke za tiste motoriste in pokojnikove družine, ki pomoč potrebujejo.iz Boninov pri Kopru, ki je na dnevu varne vožnje in preventive navzočim nanizal veliko življenjsko pomembnih in uporabnih podatkov, je upokojeni policijski in inštruktor, motorist že 40 let, od tega po službeni dolžnosti 33: »Voznik mora biti oblečen v motoristično obutev in oblačila, od tega naj bo vsaj en kos oblačila dobro viden, v flourescentni barvi, denimo odsevna jakna ali brezrokavnik. Zaščiten naj bo z ustrezno, kakovostno čelado in s hrbteničnikom, tako imenovano želvo za zaščito hrbta, rokavicami, motoristom pa svetujemo uporabo air baga, ki se ga uporablja premalo,« je povedal Benčič, ki je v Moto klubu Kondor vodja odbora za preventivo in član njihovega upravnega odbora, predvsem pa zakladnica znanja in izkušenj.»Ključnega pomena je dobro predvidevanje, v kritičnih situacijah reagiranje brez sile in brez panike. Pot z motorjem ne sme biti vezana na čas, v smislu, da je treba iz točke A na točko B priti ob določeni uri, motoristi naj bodo, ko sedejo na motor, v dobri psihofizični kondiciji, udeležujejo naj se tečajev varne vožnje in dnevov preventive ter varnosti, izmenjujejo naj izkušnje s starejšimi motoristi. Pomembno je, da motorist vozi motor, ne motor motorista!«