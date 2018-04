Ministrica odstopila zaradi priseljencev 

LONDON – Britanska notranja ministrica Amber Rudd je odstopila zaradi kritik na račun britanske vlade pod vodstvom Therese May zaradi afere s karibskimi priseljenci, ki so jih napačno označili za nezakonite migrante. Kot je v nedeljo zvečer potrdil tiskovni predstavnik britanske vlade, je Mayeva sprejela odstopno izjavo 54-letne ministrice. Britanska vlada se je v zadnjih dveh tednih znašla v središču afere, ko so nekatere potomce t. i. generacije Windrush označili za nezakonite migrante.



Pri generaciji Windrush gre za karibske priseljence, ki so med letoma 1948 in 1971 na povabilo britanske vlade prišli na Otok, da bi nadomestili pomanjkanje delovne sile. Takratni priseljenci in njihovi potomci imajo sedaj težave pri pridobivanju stalnega bivališča, saj so v državo prvotno prišli brez ustreznih dokumentov. Sedaj jim grozijo izgoni, prav tako jim odrekajo pravico do socialnih pravic in zdravstvene oskrbe.



Mayeva, ki se je kot nekdanja notranja ministrica zaradi afere tudi sama znašla pod plazom kritik, se je že opravičila, ministrica Ruddova pa je prizadetim obljubila potne liste in odškodnino. Kritiki so Ruddovi, ki je nekoč veljala za najbolj talentirano članico britanske vlade, očitali brezbrižnost.