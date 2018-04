Ministra Gašperšič in Počivalšek kandidata SMC

LJUBLJANA – Svet SMC je na današnji seji potrdil kandidatno listo za junijske predčasne volitve v DZ. Na predlog predsednika strankepa so imenovali podpredsednika stranke, to sta postala dosedanji podpredsednikin. Kot so sporočili iz stranke, dosedanja podpredsednica in vodja poslancevna prihajajočih volitvah ne bo kandidirala, ampak se bo vrnila v akademske kroge. Častna podpredsednica stranke pa je postala evropska komisarkaNa seznamu za volitve v DZ je 87 kandidatov, eden pa kandidira v dveh volilnih okrajih. Večino seznama predstavljajo poslanke in poslanci sedanjega sklica, za kandidaturo pa se ni odločila le peščica. Na seznamu SMC bosta tudi sedanja ministrain. Več o ekipi, s katero se podaja na letošnje volitve, bo Cerar povedal v petek ob 11.30 na ploščadi pred Moderno galerijo v Ljubljani.Danes sta sicer iz stranke izstopila poslanca Branko Zorman inZorman se je za izstop odločil zaradi zavrnitve novele zakona o igrah na srečo na današnjem vnovičnem glasovanju v DZ. Kranjc pa je navedel, da je povod za izstop zahrbtna manipulacija izvršnega odbora z njegovo kandidaturo, glavni vzrok pa demokratični deficit v stranki.