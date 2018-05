Meteorologi razkrivajo, kje bo danes najhujše

Opozorila za Slovenijo. FOTO: Arso

Razjasnitev šele v začetku tedna

LJUBLJANA – Ne sončna očala, danes bodo obvezna oprema dežniki. Kot napovedujejo pri Agenciji RS za okolje (Arso), bo danes sprejemljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami in plohami. Padavine bodo pogostejše sredi dneva in popoldne, ko so predvsem na vzhodu možni tudi močnejši nalivi. Na spletni strani so izdali tudi opozorila.Da bo petek vremensko razgiban dan, napovedujejo tudi na spletni strani neurje.si, kjer so zapisali da lahko v popoldanskem času pričakujemo pogoste plohe in nevihte na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju. Izključena ni niti toča. Temperature se bodo nekoliko spustile.Spremenljivo do pretežno oblačno bo tudi v soboto. Še naprej se bodo pojavljale krajevne padavine, deloma tudi nevihte. Nekaj padavin lahko pričakujemo tudi v nedeljo, ki naj bi čez dan ponehale, za ponedeljek pa si lahko obetamo razjasnitev.