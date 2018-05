Melania mu je donirala, bolniki ga zapuščajo

Z zdravniki naj bi iz sevniškega zdravstvenega doma odšli tudi pacienti. FOTO: Nada Černič Cvetanovski

SEVNICA – »Dve uri sedim v čakalnici, in ko končno pridem na vrsto, moj zdravnik odide na teren, ker se je zgodila nesreča. Sestra nas čez čas obvesti, da zdravnika vsaj dve uri ne bo,« pripoveduje pacient in se razburja, kako lahko dežurni zdravnik sočasno dela še v ordinaciji. A z razmerami niso nezadovoljni le bolniki, temveč očitno tudi zdravniki, saj so v kratkem kar trije odšli iz sevniškega zdravstvenega doma, natančneje dve zdravnici in zobozdravnik, z njimi pa naj bi odšli tudi pacienti. Anonimni bralec je navedel, da je po njihovem odhodu v Sevnici nemogoče dobiti osebnega zdravnika, saj so njihove kvote polne.»Direktoricarešuje težave v radeškem zdravstvenem domu, doma jih pa ne vidi,« očita naš bralec in namigne, da ima direktorica ob vsem tem še čas, da predava na zdravstveni šoli v Novem mestu. Očita ji tudi, da se je pred kratkim javno pohvalila, da so vsi pacienti vključeni v referenčno ambulanto, ampak bralec trdi, da to ni res in da sam še nikoli ni bil obravnavan tam, njegovi sorodniki pa tudi ne.Bralec dodaja, da županmolči in nima pripomb na delo tega javnega zavoda. »Seveda ne, saj je tam zaposlena njegova žena,« navrže, prepričan, da je prišla v ZD po zvezah in mimo razpisov, tako kot direktoričina svakinja.Direktorica ZD Sevnica Vladimira Tomšič je poudarila, da tudi ni zadovoljna. Pojasnila je, da morajo zdravniki ob delu v svoji ordinaciji reševati še urgenco. A tak je status sevniškega ZD, saj o tem odloča ministrstvo. »Poskušamo pridobiti razširjeni program za obravnavo v nujni medicinski pomoči, za kar smo pridobivali tudi kader in prostore, letos pa bomo ločili dejavnost družinske medicine in nujne medicinske pomoči, za kar imamo vseskozi odprte razpise za pridobitev zdravnikov.«O odhodu zobozdravnika, ki je bil v ZD Sevnica zaposlen najprej kot pripravnik, nato pa kot izbrani osebni zobozdravnik, je razložila, da je pred dvema letoma zaprosil za soglasje, da bi poleg dela v javnem zdravstvenem zavodu opravljal delo tudi v svoji gospodarski družbi, saj je ustanovil svoja d. o. o. in s. p., in sicer za isto dejavnost zobozdravstva.»Svet zavoda mu ni dal soglasja za isto pridobitno dejavnost, zato je javni uslužbenec zaradi nezdružljivosti opravljanja iste dejavnosti v javnem zdravstvenem zavodu in v svoji zasebni gospodarski družbi sam podal odpoved delovnega razmerja,« navaja Tomšičeva. Na prosto delovno mesto so zaposlili domačinko, ki si jo pacienti lahko izberejo kot izbrano osebno zobozdravnico, ali pa, ki je tudi zaposlena v javnem zdravstvenem zavodu.Zdravnica, ki je bila kot specializantka družinske medicine za območje Posavja sedem let zaposlena v ZD Sevnica in je lani opravila specialistični izpit, je zaradi osebnih razlogov zaprosila za sporazumno odpoved delovnega razmerja in se prezaposlila v ZD Brežice. Do danes si jo je kot izbrano osebno zdravnico na drugem delovišču izbralo 15 pacientov. Omenjeno zdravnico je zamenjal Sevničan, ki je na voljo kot izbrani osebni zdravnik. Tretja zdravnica,, ki je zaradi slabih razmer v ZD Radeče od tam odšla, je eno leto delala v Sevnici, ko so se razmere v radeškem ZD umirile, je zaprosila za sporazumno odpoved delovnega razmerja in se vrnila v Radeče, kjer tudi živi. Do danes se je k njej vrnilo 130 pacientov.Na očitke, da se namesto z domačimi problemi ukvarja s tujimi, Tomšičeva pojasnjuje, da je na prošnjo občine Radeče in tamkajšnjega ZD ob soglasju sveta domačega zavoda pol leta, do izbire novega direktorja, opravljala funkcijo v. d. direktorice v ZD Radeče. Na fakulteti za zdravstvo v Novem mestu pa od njene ustanovitve predava o zdravstveni negi v patronažnem in dispanzerskem varstvu, zdaj izključno izrednim študentom. Delo opravlja po pogodbi, zunaj svojega rednega delovnega časa, in sicer 20 ur predavanj in 7 ur seminarskih vaj v enem študijskem letu.Tomšičeva odločno zavrača očitke o kadrovanju mimo vrste, ki naj bi se nanašalo na zaposlitev županove žene in njene svakinje. Potrdila je, da je na delovnem mestu diplomirane medicinske sestre v psihiatriji že dobra štiri leta zaposlena, a ne zato, ker je županova žena. Na tem delovnem mestu se je zaposlila potem, ko je ZD pridobil program skupnostne psihiatrije za Posavje. Izbrana je bila v skladu z vsemi pravilniki in postopki, imela je tudi ustrezne delovne izkušnje, saj je bila prej zaposlena v Domu upokojencev in oskrbovancev Impoljca. »Tudije bila na mesto poslovne sekretarke, prejšnja se je upokojila, izbrana po vseh predpisih in merilih, ki zagotavljajo izbor strokovno najbolj usposobljenega kandidata,« pojasnjuje direktorica. Ker je to njena svakinja, se je Tomšičeva v tem primeru izločila iz postopka izbire.V referenčno ambulanto so pacienti, starejši od 30 let, vabljeni zaradi preventivne zdravstvene obravnave. »Glede očitka o neobravnavi bi želeli, da omenjeni pacient sam sproži postopek po zakonu o pacientovih pravicah in ravno tako njegovi sorodniki, znanci, če še niso bili obravnavani v referenčni ambulanti, pa menijo, da jim ta storitev pripada,« je pojasnila Tomšičeva. Direktorica vabi nezadovoljne občane, naj se namesto na medije s svojimi težavami obrnejo nanjo. Anonimno pisanje, ki udriha po ZD, pa ocenjuje kot posledico »vala tranzicije v zdravstvu ter bližajočih se državnozborskih in lokalnih volitev«.