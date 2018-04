Medicinska sestra tudi predsednica gasilcev

Gasilski dom in pridne gasilke Fotografije: Milan Glavonjić

PGD Zamostec pokriva še vasi Sinovica, Podpreska, Lipovšica, Ravni dol, Male Vinice in Nova Štifta. Ima 20 operativnih članov, ženske in moške desetine A in B ter pionirske desetine.

ZAMOSTEC – Prostovoljno gasilsko društvo Zamostec, ustanovljeno pred 97 leti, prvič vodi ženska, večletna dejavna gasilka in članica upravnega odbora. Na občnem zboru pred štirimi leti so ji enoglasno zaupali, da postane prva med enakimi, torej predsednica društva, ki je eno izmed petih v občini Sodražica oziroma dvajsetih v Gasilski zvezi Ribnica, in ena od redkih tudi v slovenskem gasilstvu.Nič kaj lahka naloga, si je mislila, še posebno zaradi največjega zalogaja doslej za to gasilsko generacijo, ki se bo lotila obnove starejšega dela doma, sezidanega takoj po ustanovitvi leta 1920 ter dozidanega v 80. letih prejšnjega stoletja. »Kot predsednica sem videla možnost uresničitve nekaterih idej, ki so se nagrmadile v letih aktivnega članstva, tudi prizadevanja, da uredimo dom, z načrtom, ki je sicer obstajal že dlje, le način, kako naj zagotovimo denar, je visel v zraku,« Renata, sicer medicinska sestra, odstira spomine z začetka prvega mandata. Preudarna v dejanjih in neposredna v stikih s sodelavci je gasilsko tovarišijo še bolj poenotila. Sledil je daljši postopek pridobivanja dokumentacije, eno leto pa je od tega, odkar je tam zraslo gradbišče. »Razmišljali smo, da bi dom obnovili zgolj s prekritjem strehe in manjšimi posegi kar člani sami, kar bi stalo okoli dvajset tisočakov, a se je kot boljši izkazal projekt z občinskim vložkom, vreden nekaj manj kot sto tisočakov,« pojasni izračun. V novem delu bodo spodaj prostor za shrambo orodja in opreme, spominska soba za zgodovinski kotiček, prostor za volišče, sanitarije za invalide, zgoraj pa večnamensko zbirališče vaščanov ob družabnih in drugih dogodkih ter sanitarije.Člani in članice se pridno lotijo vsake naloge, te dni denimo čiščenja okolice doma. »Kaj nam drugega ostane, kot da se brezpogojno ubogamo navodila predsednice,« soinmed smehom v vrečo zbirale odpadke okoli gradbišča, pozneje pa še pokazale, da so mojstrice pri oskrbi vozil in gasilske tehnike. »Moški so danes pa na strehi,« Renata pokaže na skupino, ki zlaga krtino, in izpostavi neprecenljivi vložek ne le gasilcev, ampak tudi krajanov pri pridobitvi, ter izjemno podporno čut občine. Ob 100-letnici društva, 2021., bo temeljito obnovljen dom odprl svoja vrata, takrat pa bo društvo že tretje leto v drugem mandatu, ki ga je dobila te dni, seveda vodila Renata.»Če mi boste zaupali, sem pripravljena še naslednja štiri leta hoditi v čevljih predsednice. Če se bo javil kdo drug, mu z veseljem prepustim kandidaturo in pomagam, da je izvoljen,« je namreč Renata Troha dejala na občnem volilnem zboru, na katerem pa se ni javil nihče. Milan Glavonjić