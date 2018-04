Med rožnimi popki in balončkom

Iz preteklosti

Na velikonočno nedeljo, 12. aprila 1998, je ob 12.55 Zgornje Posočje prizadel najmočnejši potres v zadnjih sto letih z žariščem na slovenskih tleh. Imel je magnitudo 5,6. Žarišče je bilo v Krnskem pogorju, v globini osem kilometrov. Ni zahteval smrtnih žrtev, je pa spodbudil hitro postavitev 26 potresnih opazovalnic v Sloveniji in izmenjavo podatkov o potresih v realnem času – gre za prvo tovrstno sodelovanje v Evropi – z avstrijskimi in italijanskimi seizmologi.

Čas za vinsko trto

Kolikor dni bodo žabe pred Jurijem (24. 4.) regljale, toliko dni bodo po njem molčale.

Gozdovi zelenijo

Napoved

V petek in soboto bo jasno. V petek bo ponekod še pihal šibak severovzhodni veter, na Primorskem pa šibka burja.



Nad večjim delom Evrope se je okrepilo območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda priteka k nam postopno nekoliko toplejši in bolj suh zrak.

Vreme se je v zadnjih dneh pogosto spreminjalo, sončni žarki so se menjali z deževnimi obdobji. V zahodni polovici države so se pojavljale plohe, nevihte in manjši nalivi, na severovzhodu je bilo bolj suho, segrelo se je blizu 20 °C. Južni vetrovi so prejšnji teden z dežjem prinesli saharski prah vse do srednje Evrope. Povprečne dnevne temperature zraka so ostajale nad dolgoletnim povprečjem, v posameznih dneh so se približale najvišjim izmerjenim v obdobju 1981–2010. Toplota močno pospešuje razvoj rastlin, napredek lahko opazujemo vsak dan. Tudi v osrednji Sloveniji se je začel razvoj sadnega drevja, večina koščičarjev vstopa v cvetenje. Brsti jablan prehajajo na stopnjo rožnatih popkov. V hladnejših višjih legah prevladuje stopnja vidnega cvetnega popka. Hruške so med stopnjama rožnih popkov in stadijem balončka. V območjih, kjer je razvoj že v fazah začetka cvetenja, je to optimalen čas za zaščito pred škodljivci z lepljivimi ploščicami.Letna rastna doba vinske trte traja od aprila do konca oktobra, ko je v polni bujnosti in rodnosti. Temperaturni prag 10 °C je znak za začetek brstenja. Spomladi, ko se temperature zraka čez dan gibljejo med 8 in 12 °C, se začno po trti pretakati sokovi. Ko se še na globini njenih korenin temperatura tal dvigne na vsaj 7 °C, se v koreninah poveča ksilemski tlak. V zadnjih toplih dneh so se tla v vinogradniških območjih ogrela čez 10 °C. Take temperature poženejo sokove proti zgornjemu delu trte, tam, kjer smo jo porezali, se pojavi kapljanje ksilemske tekočine skozi rane. V slovenski terminologiji ta pojav imenujemo solzenje trte. Od štiri do šest tednov pozneje se očesa odprejo. Najprej poženejo mladi poganjki. Trta je v zadnjih toplih dneh na najtoplejših legah na severovzhodu Slovenije pri zgodnjih sortah dosegla fenološke faze od nabrekanja brsta, ki postajajo rjavo volneni, do začetka odpiranja brsta. Pozne sorte so šele v fenološki fazi nabrekanja brstov.Dež in toplo vreme sta začela odpirati tudi brste gozdnega drevja in preostalih lesnatih rastlin. Nastopilo je obdobje t. i. zgodnje fenološke pomladi, ki jo zaznamujejo začetek cvetenja velikega jesena, olistanja črnega bezga, prvi listi španskega bezga, začetek cvetenja črnega bezga in olistanja navadne breze. V nižinah v drugi dekadi aprila poteka glavna sezona pojavljanja cvetnega prahu breze in gabra, jesen je v polnem cvetenju, cvetijo topoli, vrbe in javorji.