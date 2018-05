Med odpadki tudi granate in naboji

Naprava za intimne radosti

Očistimo svet

KOČEVJE – Raznoliko šaro, ki jo je več kot 1200 občanov nabiralo po vsej gozdnati občini, bodo po prevozu v zbirni center za odpadke še stehtali, a je bo, kot je dejala, vodja projekta Očistimo Kočevsko, približno toliko kot lani, med 10 in 15 ton. Smeti, skoraj sto vreč, ki so jih zbrali vzdolž cest v občini, so že pripeljali na mestno ploščad in mimoidočim nastavili ogledalo nebodigatreba odnosa do narave.Pločevinke, prazne plastenke, lončki za kavo z bencinskih servisov in cigaretne škatlice so najbolj pogoste, med izstopajočimi najdbami pa so detonatorji, odvrženi v kraško jamo Lukeš pod Hribom pri naselju Smuka. V bližini Mozlja so našli in pobrali celo več tehnološko izpopolnjenih naprav za intimne radosti; najdbo, ki seveda ne spada v gmajno, so komaj prepoznali. »V preteklih letih smo v teh akcijah čistili večje jame, v njih so bili klavni odpadki, strupene snovi, akumulatorji, pločevina, tudi več kosov granat in nabojev. Manjša brezna, teh je na Kočevskem okoli 150, so bila sodeč po kosteh usodna za divje živali. Prepričan sem, da nas podobna slika čaka pri naslednji akciji, ko se bomo lotili ene izmed večjih domačih jam,« ne dvomi izkušeni jamarin doda, da so pred leti temeljito prečesali pet kraških jam na gričku Kofel v Mahovniku, urbaniziranem naselju na Kočevskem polju ob ponikalnici Rinže.So še vedno osnažene?​Na Kočevskem, to je navsezadnje pokazala akcija, nimajo težav le zaradi tranzitnih cest, kjer količina odpadkov, odvržena skozi okno avtomobilov oziroma večkolesnikov, narašča. Vse več smeti namreč v oči bode tudi tik za vogalom gozdov ob cestah, kar pomeni, da jih nevestneži tam še vedno odlagajo. Leta 2016 se je število divjih odlagališč, tudi z lokacijami odpadkov v velikosti prtljažnika avtomobila ali avtomobilske prikolice, spustilo pod sto, letos pa jih imajo približno enako kot leta 2014.»Tudi letošnja akcija je glede na odziv pokazala, da si ljudje želijo živeti v čistem okolju in da obsojajo nelegalno ravnanje z odpadki, spodbudno pa je, da vse več občanov hodi z vrečkami na sprehode. Žal je vse več tudi onih, ki kar naprej smetijo,« je ob koncu akcije, ki so jo pripravili območna enota Zavoda za gozdove, Komunala Kočevje, občina Kočevje in KCK - Zavod za turizem, še dejala Kotnikova.V mestu ob Rinži so sicer ostali zvesti tej spomladanski akciji tudi po zadnji vseslovenski leta 2012, septembra pa se bodo pridružili globalni čistilni akciji ozaveščanja Očistimo svet. Tudi takrat bodo najbrž pobrali približno enako količino smeti, kot so jih pred dnevi. Žal.