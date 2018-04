Lov na keš ponovno v Novicah

Potek igre se ni spremenil, tako je še vedno treba zbrati vse štiri koščke sestavljanke, ki bodo objavljeni v času trajanja nagradne igre, od ponedeljka, 9. aprila 2018, do četrtka, 12. aprila 2018.



Vsak dan po 10. uri bo na spletni strani Slovenskih novic objavljen dnevni kupon. Sodelujoči mora tako vsak dan narediti sliko zaslona z objavljenim kuponom, dokler ne zbere vseh štirih delov sestavljanke. Celotno sestavljanko s svojimi osebnimi podatki odda s spletno prijavnico, ki je dostopna od petka, 13. aprila.



Vsi, ki boste oddali celotno sestavljanko, boste sodelovali v nagradnem žrebanju za 1000 evrov, 10 sodelujočih pa bo prejelo košarico praktičnih nagrad.



Žrebanje nagrajencev bo po zaključku nagradne igre v četrtek, 19. aprila 2018, ob 12. uri med vsemi tiskanimi in spletnimi sestavljankami, ki bodo na sedež organizatorja prispele do 18. aprila 2018.



Nagradno igro lahko igrate tudi v časopisu Slovenske novice in si tako povečate možnost, da boste ravno vi srečni prejemnik denarne nagrade.



Veliko sreče pri lovu na keš!